Литовці зібрали майже €6 млн для допомоги ЗСУ

Про це розповів литовський телеведучий та автор збору на "Байрактар" Андрюс Тапінас 24 каналу.

Відомо, що Литва зібрала 6 мільйонів євро на "Байрактар" для України, який Туреччина згодом передала литовцям безплатно.

Гроші, які вдалось зберегти, тепер підуть на ракети та бомби для "Байрактара" за 1,5 мільйона євро, протидронні гармати за 1,5 мільйона євро та 2 дрони-розвідники за 660 тисяч євро.

Також частина коштів піде на медикаменти та спеціальна допомога з Туреччини для 3 госпіталів в Черкасах за 350 тисяч євро.

Зараз у литовців залишилося 350 тисяч євро, які також підуть на допомогу ЗСУ.

Ще за понад 1 мільйон євро литовці закупили 80 спеціальних радарів для протидронних гармат. Вони допоможуть значно ефективніше знищувати російські безпілотники.

Литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "байрактар", 25 травня.

28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей литовського ведучого Андрюса Тапінаса. Йому вдалось зібрати понад 5 млн євро на "байрактар" для українських захисників. Згодом турецька сторона безкоштовно передала Литві Bayraktar для України, на який збирали гроші всією країною.

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