Литва допомогла облаштувати модульне містечко в Бородянці

Про це інформує кореспондент Еспресо.

У модульному містечку зможуть розмістити 36 родин. Будівництво розпочали у серпні 2022 року. Литва виділила для реалізації проекту 1 мільйон євро.

"Дуже важливо для нас, що ми не просто говоримо про підтримку та реконструкцію України. Ми дійсно робимо реальні справи. І люди бачать, що вони не відбудовують свої міста самотужки. Зараз триває багато міжнародних дискусій про майбутню відбудову. І це правильно, але потрібно робити конкретні справи й зараз. І це ключове для наших проектів",- відзначила Головна радниця з питань міжнародного партнерства Уряду Литовської Республіки Манте Макаускайте.

Поруч відновлюють пошкоджену школу, за яку також взялася Литва. На відбудову виділили 6 мільйонів євро. В проєкті є облаштування бомбосховища, яке розраховане на всіх учнів. А це - 600 дітей.

“Покоління дітей - це найважливіше. Вони мали період ковіду, потім війна. Важливо, аби вони фізично скоріше повернулись до школи. І щоб життя якнайскоріше нормалізувалось”, - наголосив заступник директора Центрального агентства з управління проєктами Литви Артурас Жарновскіс.

З української сторони керує проєктом Український союз промисловців і підприємців. За словами першого віце-президента Сергія Прохорова, для відбудови підбирали компанії, які мають гарний досвід будівельних робіт з міжнародними організаціями, зокрема з Посольством Сполучених Штатів Америки.

Литовська делегація ставить перед собою амбітну мету - добудувати школу до початку навчального року, аби 1 вересня діти вже сиділи за партами.