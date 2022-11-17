Литва придбала для України морський дрон за $250 тисяч і назвала його "PEACE Дец"
Литовці придбали для України морський дрон за $250 000, безпілотник назвали "PEACE Дец", це найменування набрало найбільше голосів під час голосування
Про це повідомив журналіст Андрюс Тапінас.
"Литовці купили для України морський безпілотник за $250 000 і, набравши приголомшливі 12 000 голосів, лише за кілька годин назвали його "PEACE Дец", - розповів він.
За словами журналіста, нині триває збір коштів ще на один дрон для ЗСУ.
"Російському Чорноморському флоту ми бажаємо миру", - додав журналіст.
- 16 листопада в UNITED24 повідомили, що волонтер та блогер Ігор Лаченков разом з підписниками зібрав 40 млн грн на чотири морські дрони для ЗСУ. Для морських дронів обрали символічні імена нещодавно звільнених міст та тих населених пунктів, які ще тільки чекають на деокупацію. Дрони назвали Херсон, Севастополь, Маріуполь та Бахмут.
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