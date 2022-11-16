Волонтер Ігор Лаченков зібрав 40 млн грн на чотири морські дрони для ЗСУ

Про це повідомляє UNITED24.

Для морських дронів обрали символічні імена нещодавно звільнених міст та тих населених пунктів, які ще тільки чекають на деокупацію. Дрони назвали Херсон, Севастополь, Маріуполь та Бахмут.

"Хай оберігають наші моря. Хай будуть загрозою смертоносним російським кораблям", - йдеться у повідомленні.

Parimatch доєднався до ініціативи UNITED24.

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