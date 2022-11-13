Parimatch став партнером UNITED24

До кінця року Parimatch планує взяти участь у кількох благодійних зборах, а також реалізувати медіаактивності з клубами Англійської прем'єр-ліги та амбасадором UNITED24 і Parimatch, абсолютним чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком.

"Ми використаємо всі ресурси для того, аби європейське і світове суспільство, глобальні бренди і бізнес-гіганти включилися в проєкти, які започатковує UNITED24. Говорити про війну сьогодні — обов'язок кожного, і особливо тих, хто може говорити на велику світову аудиторію", — коментує CEO Parimatch Ukraine Наталія Гілевич.

"Компанія Parimatch Ukraine вже підтримала збір першої леді Олени Зеленської та UNITED24 на реанімобілі. Ми раді, що ця активність трансформувалася у системну співпрацю, — говорить координаторка UNITED24 Ярослава Гресь. — Боротися за увагу світу після майже дев’ятьох місяців війни все важче. Великі медійні можливості, які має Parimatch Ukraine, допоможуть UNITED24 звучати голосніше і бути ефективнішими у допомозі Україні".