Литва пропонує ЄС нові санкції щодо Білорусі через розпалювання міграційної кризи
За словами глави МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса, нові санкції через мігрантів на кордоні Білорусі обговорять у Брюсселі
Про це розповідає Delfi.
Міністр Габріелюс Ландсбергіс представив відповідну пропозицію своїм колегам із Північних та Балтійських країн у Брюсселі у неділю.
Високопосадовець обговорив міграційну кризу з главами МЗС перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.
"Використання міграції у якості зброї проти країн ЄС навіть більш цинічне, ніж ніж викрадення літака Ryanair. Я впевнений, що наші скандинавські і балтійські колеги погодяться, що режими, які використовують мігрантів в якості зброї в гібридній війні, повинні отримати болючу і єдину відповідь з боку ЄС ", - сказав Ландсбергіс в коментарі ЗМІ.
- Нагадаємо, 9 липня Литва розпочала побудову стіни на кордоні з Білоруссю.
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