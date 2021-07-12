Литва пропонує ЄС нові санкції щодо Білорусі через розпалювання міграційної кризи

Про це розповідає Delfi.



Міністр Габріелюс Ландсбергіс представив відповідну пропозицію своїм колегам із Північних та Балтійських країн у Брюсселі у неділю.



Високопосадовець обговорив міграційну кризу з главами МЗС перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.



"Використання міграції у якості зброї проти країн ЄС навіть більш цинічне, ніж ніж викрадення літака Ryanair. Я впевнений, що наші скандинавські і балтійські колеги погодяться, що режими, які використовують мігрантів в якості зброї в гібридній війні, повинні отримати болючу і єдину відповідь з боку ЄС ", - сказав Ландсбергіс в коментарі ЗМІ.

Нагадаємо, 9 липня Литва розпочала побудову стіни на кордоні з Білоруссю.