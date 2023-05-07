Литва відновить напівзруйнований ліцей у Бородянці
Влада Литовської Республіки готується відновити пошкоджений бойовими діями ліцей у Бородянці, що на Київщині. Наразі цей заклад перебуває у напівзруйнованому стані
Заплановано реконструювати інфраструктуру навчального закладу, а тендер на підрядника планується оголосити 12 червня, повідомляє із посиланням на Центральне агентство управління проєктами литовський суспільний мовник LRT.
За оцінками литовського міністерства економіки та інновацій, реновація ліцею коштуватиме близько 4,5 мільйонів євро.
- Литва вже збудувала у Бородянці мобільне селище на 36 сімей вартістю 940 тисяч євро. Його було придбано конкурсним шляхом у компанії Arijus.
- Постановою уряду від 5 квітня селище вже передано в експлуатацію.
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