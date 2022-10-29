Литва відремонтує для України 12 гаубиць, пошкоджених на війні
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас зазначив, що дві гаубиці PzH2000 вже на шляху до України після ремонту
Про це повідомляє Анушаускас у твіттері.
"Очікується, що у Литві буде відремонтовано щонайменше 12 з них", - зазначив він.
Після масованого обстрілу України 10 жовтня, міністр закордонних справ Литви Габріель Ландсбергіс закликав світову спільноту надати Україні всю зброю, яка необхідна для захисту від атак Російської Федерації.
- 13 жовтня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що Литва надасть Україні військову допомогу. Країна заявила, що передасть ЗСУ зимовий одяг та спорядження, виділить додаткові кошти на матеріальне забезпечення на 2023 рік, надасть 120-мм міномети на платформі 113, бронемашини, тепловізори, безпілотники.
- 27 жовтня Литва відправила в Україну 7 броньовиків Toyota Land Cruiser 200 та іншу техніку.
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