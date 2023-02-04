"Ліверпуль" ганебно програв "Вулвергемптону" в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився сенсаційною перемогою "Вулвергемптона" з рахунком 3:0. У ворота "Ліверпуля" голи забили Рубен Невіш і Крейг Доусон, автоголом відзначився Жоель Матіп.

У турнірній таблиці АПЛ "Ліверпуль" займає десяту позицію і з 29 очками відстає від зони ЛЧ на 10 балів.

"Вулвергемптон" піднявся зі зони вильоту на 15 позицію, у них 20 очок.

Англійська Прем'єр-ліга

22-й тур

4 лютого

"Вулвергемптон" - "Ліверпуль" 3:0

Голи: Матіп, 5 (авт.), Доусон, 12, Невіш, 71



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