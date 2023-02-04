"Ліверпуль" ганебно програв "Вулвергемптону" в АПЛ
У 22-му турі чемпіонату Англії з футболу "Вулвергемптон" розгромив "Ліверпуль"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився сенсаційною перемогою "Вулвергемптона" з рахунком 3:0. У ворота "Ліверпуля" голи забили Рубен Невіш і Крейг Доусон, автоголом відзначився Жоель Матіп.
У турнірній таблиці АПЛ "Ліверпуль" займає десяту позицію і з 29 очками відстає від зони ЛЧ на 10 балів.
"Вулвергемптон" піднявся зі зони вильоту на 15 позицію, у них 20 очок.
Англійська Прем'єр-ліга
22-й тур
4 лютого
"Вулвергемптон" - "Ліверпуль" 3:0
Голи: Матіп, 5 (авт.), Доусон, 12, Невіш, 71
Фото - Getty Images
- 3 лютого у 22-му турі чемпіонату Англії з футболу "Челсі" Михайла Мудрика зіграв внічию проти "Фулгема".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 42.62Продаж 43.62
- Актуальне
- Важливе