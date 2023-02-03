Мудрик вперше зіграв за "Челсі" у стартовому складі. Команда не перемогла

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч між лондонськими клубами закінчився внічию - 0:0. На двох "Челсі" і "Фулгем" завдали менше ніж 10 ударів у площину воріт.

Українець Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі, проте нічим яскравим не запам'ятався, і на другий тайм вже не вийшов.

У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" займає 9 місце з 30 балами і відстає від зони ЛЧ на 9 очок.

"Фулгем" - шостий - 32 набраних пункти.

Англійська Прем'єр-ліга

22-й тур

3 лютого

"Челсі" - "Фулгем" 0:0



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