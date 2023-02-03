Мудрик вперше зіграв за "Челсі" у стартовому складі. Команда не перемогла
У 22-му турі чемпіонату Англії з футболу "Челсі" зіграв внічию проти "Фулгема"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч між лондонськими клубами закінчився внічию - 0:0. На двох "Челсі" і "Фулгем" завдали менше ніж 10 ударів у площину воріт.
Українець Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі, проте нічим яскравим не запам'ятався, і на другий тайм вже не вийшов.
У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" займає 9 місце з 30 балами і відстає від зони ЛЧ на 9 очок.
"Фулгем" - шостий - 32 набраних пункти.
Англійська Прем'єр-ліга
22-й тур
3 лютого
"Челсі" - "Фулгем" 0:0
Фото - Getty Images
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15 січня Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим в історії українським футболістом. На вінгера до останнього претендував "Арсенал".
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21 січня Мудрик вперше зіграв за "Челсі" у матчі чемпіонату Англії проти "Ліверпуля".
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