Український футболіст Мудрик дебютував за "Челсі"
Українець Михайло Мудрик вперше зіграв за "Челсі" у матчі чемпіонату Англії проти "Ліверпуля"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Мудрик вийшов на поле у матчі 21 туру чемпіонату Англії, який відбувся у Ліверпулі. Українець розпочав матч в запасі та вийшов на заміну на 55-й хвилині.
Матч завершився внічию 0:0. "Челсі" та "Ліверпуль" мають по 29 очок та займають 10 та 8 місця, відповідно.
Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим українським футболістом в історії. Раніше рекорд належав Андрієві Шевченку, який у 2006 році перейшов з італійського "Мілану" до "Челсі" за 43,88 млн євро.
Мудрик також побив рекорд для трансферів клубів української прем'єр-ліги, що належав бразильцю Фреду, який у 2018 році за 59 млн євро перейшов з "Шахтаря" до англійського "Манчестер Юнайтед".
На рахунку Мудрика 8 матчів за збірну України.
Чемпіонат Англії
21 тур
21 січня
"Ліверпуль" - "Челсі" 0:0
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15 січня Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим в історії українським футболістом.
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