Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт "Ліверпуль" побив рекорд, який тримався з 1889 року

"Ліверпуль" побив рекорд, який тримався з 1889 року

2 грудня, 2021 четвер
10:10
Спорт "Ліверпуль" - "Мілан"

"Ліверпуль" став у чемпіонаті Англії першою командою з сезону 1988/89, яка у 14 гостьових матчах поспіль забила щонайменше два голи

Про це повідомляє офіційний сайт "Ліверпуля"

Команда Юргена Клоппа 1 грудня перемогла у ліверпульському дербі "Евертон" 4:1 та побила одразу два рекорди. 

"Ліверпуль" у 14 іграх поспіль забивав щонайменше два голи на виїзді в чемпіонаті Англії та перевершив досягнення "Престона", встановлене в сезоні-1888/1889.

Також "Ліверпуль" став першою командою, яка забивала щонайменше два голи впродовж 18 матчів поспіль. Автором попереднього рекорду був "Сандерленд", який у 1927 році забивав не менше двох м'ячів у 17 іграх поспіль.

Наразі "Ліверпуль" має 31 очко та займає у Прем'єр-лізі третє місце. Лідирує з 33 пунктами "Челсі", "Манчестер Сіті" з 32 балами - другий. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 
футбол
рекорд
Ліверпуль
чемпіонат Англії
Евертон
Читайте також:
30 листопада, 2021 вiвторок
"В Україні можуть відбутися погані речі": прем'єр Польщі Моравецький закликав НАТО відреагувати на ескалацію з боку РФ
1 грудня, 2021 середа
Ломаченку запропонували бій за титул абсолютного чемпіона світу, але є одна умова
збірна Італії
30 листопада, 2021 вiвторок
Чемпіони Європи забажали провести матч проти збірної України з футболу
Київ
+-1
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.21
    Купівля 27.21
    Продаж 27.48
  • EUR
    Купівля 30.72
    Продаж 31.13
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
2 грудня
13:15
Біллі Джо Сондерс та Тайсон Ф'юрі
Зіркового британського боксера звинуватили у збройному нападі
13:13
Саакашвілі привезли до суду у Тбілісі
Саакашвілі привезли до суду: біля будівлі зібралися протестувальники
13:05
Алек Болдвін
"Я не натискав на гачок": Болдвін про смерть українки Галини Гатчінс
12:48
Верховна Рада
Рада ухвалила державний бюджет на 2022 рік
12:44
Компанія Ferrexpo продовжує реалізацію проєкту з очищення річки Дніпро
12:35
Роналду
Роналду допитають у справі про фінансові махінації "Ювентуса"
12:24
Верховна Рада
У Раді зареєстрували законопроєкт Зеленського про подвійне громадянство
12:15
ОРДЛО
З ОРДЛО масово виїжджають місцеві жителі на тлі загрози нової агресії РФ, - правозахисники
12:01
Роберт Левандовські
Левандовські вирішив залишити "Баварію"
11:55
КМДА
Чиновника департаменту архітектурно-будівельного контролю КМДА викрили на отриманні $2 тис. хабаря
11:43
САП
"Без зволікань": посли G7 закликали Україну призначити очільника САП
11:29
Василь Ломаченко
Тренер пояснив, що заважає Ломаченку провести бій з новим абсолютним чемпіоном світу
11:16
ФСБ
У РФ затримали українців: закидають шпигунство та підготовку теракту
11:10
Федір Веніславський
"Законопроєкт про множинне громадянство унеможливлює отримання українського паспорта громадянам РФ", − нардеп Федір Веніславський
10:54
У Канаді виявили перші випадки захворювання диких тварин на COVID-19
10:47
Ентоні Джошуа
Джошуа розглядає сенсаційне рішення щодо реваншу з Усиком
10:24
Зустріч голів МЗС НАТО: Британія і Канада підтвердили підтримку суверенітету й територіальної цілісності України
10:02
Дмитро Кулеба
Україна з партнерами розробляє заходи щодо стримування РФ, - МЗС
09:40
Тайсон Ф'юрі та Боб Арум (ліворуч)
Промоутер розповів, хто стане наступним суперником Ф'юрі, який прагне битися з Усиком
09:34
Україна Євросоюз
Україна просить ЄС про додаткову фінансову підтримку, - уповноважений з питань держборгу Буца
09:09
санкції
Посли ЄС узгодили п'ятий пакет санкцій проти Білорусі
09:09
Теофімо Лопес - Джордж Камбосос
Лопес знайшов "справжнього" винуватця поразки в бою за титул абсолютного чемпіона світу
08:56
Зеленський
Зеленський призначив 28 суддів у низці областей і Києві
08:35
Андрій Шевченко
Підрізають крила: Шевченко відреагував на поразку "Дженоа" від "Мілану" в чемпіонаті Італії
08:31
COVID-19 тест
В Україні від COVID-19 померло понад 87 тис. людей, упродовж доби - 525 смертей та ​​13 531 нове зараження
08:00
кубок України з футболу
Кубок України: результати всіх матчів 1/8 фіналу
07:56
доллар, валюта
Долар в Україні продовжив зростати в ціні
07:28
Доба в зоні ООС: окупанти вбили українського військового і поранили цивільного
2021, середа
1 грудня
23:51
Андрій Шевченко
"Дженоа" Шевченка зганьбилась у знаковому для українця матчі з "Міланом"
23:01
У березні 2022 року може з'явитися вакцина від штаму коронавірусу "Омікрон", - президент Moderna
22:50
Пен Шуай
WTA відмовилась проводити турніри у Китаї через зниклу тенісистку, яка критикувала впливового політика
22:48
вакцина
Поняття повної вакцинації від COVID-19 в майбутньому може означати 3 дози щеплень, - головний інфекціоніст США
22:45
Ексклюзив
На шахті "Алмазна" почали страйк 90 гірників, — нардеп Волинець
22:41
У штабі ООС показали наслідки дистанційного мінування Мар’їнки окупантами
У штабі ООС показали наслідки дистанційного мінування Мар’їнки окупантами
22:28
Білий дім
У США зафіксували перший випадок інфікування штамом "Омікрон"
22:15
У Кривому Розі водій збив двох пішоходів і втік з місця ДТП, є загибла
22:07
Оновлено
майдан
У Києві пройшла мирна акція "ЗахисТИ Україну - зупини переворот"
21:59
Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер (праворуч)
Я – жирний і лисий, але завжди перемагаю, - Ф'юрі заявив, що технології не впливають на бокс
21:44
Україна-Литва
Литва сприятиме наданню ЄС допомоги Україні для облаштування інтелектуального кордону, - посол
21:21
погода, хмарність, туман, осінь
Листопад у Києві став одним з найтепліших з 1881 року
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV