"Ліверпуль" побив рекорд, який тримався з 1889 року

Про це повідомляє офіційний сайт "Ліверпуля".

Команда Юргена Клоппа 1 грудня перемогла у ліверпульському дербі "Евертон" 4:1 та побила одразу два рекорди.

"Ліверпуль" у 14 іграх поспіль забивав щонайменше два голи на виїзді в чемпіонаті Англії та перевершив досягнення "Престона", встановлене в сезоні-1888/1889.

Також "Ліверпуль" став першою командою, яка забивала щонайменше два голи впродовж 18 матчів поспіль. Автором попереднього рекорду був "Сандерленд", який у 1927 році забивав не менше двох м'ячів у 17 іграх поспіль.

Наразі "Ліверпуль" має 31 очко та займає у Прем'єр-лізі третє місце. Лідирує з 33 пунктами "Челсі", "Манчестер Сіті" з 32 балами - другий.