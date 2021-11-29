"Ман Юнайтед" представив нового головного тренера
Англійський "Манчестер Юнайтед" оголосив про призначення Ральфа Рангніка на посаду головного тренера
Про це повідомляє офіційний Twitter "Манчестер Юнайтед".
Ральф Рангнік погодився очолити "Ман Юнайтед" до кінця сезону. Після цього 63-річний німець отримає керівну посаду у структурі на 2 сезони. Фінансові умови угоди не повідомляються.
Рангнік відомий фанатам своєю роботою у німецьких "Шальке", "Лейпцигу", "Штуттгарті", "Гоффенхаймі" та "Ганновері". Останнім місцем роботи фахівця був московський "Локомотив", де Рангнік був директором зі спорту та розвитку клубу.
З грудня 2018 року "Манчестер Юнайтед" тренував Уле-Гуннар Сульшер. За цей час команда не виграла жодного трофею. 21 листопада норвежця відправили у відставку.
Найкращим результатом МЮ в Прем'єр-лізі при Сульшері стало друге місце у сезоні 2020/21. Також у 2021 році манчестерці вийшли до фіналу Ліги Європи, де поступилися іспанському "Вільярреалу".
У 12 матчах нинішнього сезону чемпіонату Англії МЮ набрав 17 очок і посідає сьоме місце. Команда програла п'ять із семи останніх матчів у АПЛ, зокрема, 20 листопада поступилася "Вотфорду" - 1:4.
- 10 листопада повідомлялося, що новим головним тренером "Манчестер Юнайтед" може стати німець Ральф Рангнік, який є керівником зі спорту та розвитку московського "Локомотива".
- 21 листопада "Ман Юнайтед" відправив Уле-Гуннара Сульшера у відставку.
- 23 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Ман Юнайтед" переміг іспанський "Вільярреал".
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