"Ман Юнайтед" представив нового головного тренера

Про це повідомляє офіційний Twitter "Манчестер Юнайтед".



Ральф Рангнік погодився очолити "Ман Юнайтед" до кінця сезону. Після цього 63-річний німець отримає керівну посаду у структурі на 2 сезони. Фінансові умови угоди не повідомляються.



Рангнік відомий фанатам своєю роботою у німецьких "Шальке", "Лейпцигу", "Штуттгарті", "Гоффенхаймі" та "Ганновері". Останнім місцем роботи фахівця був московський "Локомотив", де Рангнік був директором зі спорту та розвитку клубу.



З грудня 2018 року "Манчестер Юнайтед" тренував Уле-Гуннар Сульшер. За цей час команда не виграла жодного трофею. 21 листопада норвежця відправили у відставку.



Найкращим результатом МЮ в Прем'єр-лізі при Сульшері стало друге місце у сезоні 2020/21. Також у 2021 році манчестерці вийшли до фіналу Ліги Європи, де поступилися іспанському "Вільярреалу".

У 12 матчах нинішнього сезону чемпіонату Англії МЮ набрав 17 очок і посідає сьоме місце. Команда програла п'ять із семи останніх матчів у АПЛ, зокрема, 20 листопада поступилася "Вотфорду" - 1:4.

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