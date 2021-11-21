"Манчестер Юнайтед" звільнив Сульшера з посади головного тренера

Про це повідомляє офіційний сайт МЮ.

Норвезький тренер очолював "Юнайтед" з грудня 2018 року. За цей час команда не виграла жодного трофею.

Найкращим результатом МЮ в Прем'єр-лізі при Сульшері стало друге місце у сезоні-2020/21. Також у 2021 році манчестерці вийшли до фіналу Ліги Європи, де поступився іспанському "Вільярреалу".

У 12 матчах нинішнього сезону чемпіонату Англії МЮ набрав 17 очок і посідає сьоме місце. Команда програла п'ять із семи останніх матчів у АПЛ, зокрема, 20 листопада поступилася "Вотфорду" - 1:4.

10 листопада повідомлялося, що новим головним тренером "Манчестер Юнайтед" може стати німець Ральф Рангнік, який є керівником зі спорту та розвитку московського "Локомотива".

17 листопада стало відомо, що колишній головний тренер "Реала" Зінедін Зідан не збирається на роботу в "Манчестер Юнайтед".

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