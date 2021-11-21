"Манчестер Юнайтед" звільнив Сульшера з посади головного тренера
Англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" відправив норвезького тренера Уле-Гуннара Сульшера у відставку
Про це повідомляє офіційний сайт МЮ.
Норвезький тренер очолював "Юнайтед" з грудня 2018 року. За цей час команда не виграла жодного трофею.
Найкращим результатом МЮ в Прем'єр-лізі при Сульшері стало друге місце у сезоні-2020/21. Також у 2021 році манчестерці вийшли до фіналу Ліги Європи, де поступився іспанському "Вільярреалу".
У 12 матчах нинішнього сезону чемпіонату Англії МЮ набрав 17 очок і посідає сьоме місце. Команда програла п'ять із семи останніх матчів у АПЛ, зокрема, 20 листопада поступилася "Вотфорду" - 1:4.
- 10 листопада повідомлялося, що новим головним тренером "Манчестер Юнайтед" може стати німець Ральф Рангнік, який є керівником зі спорту та розвитку московського "Локомотива".
- 17 листопада стало відомо, що колишній головний тренер "Реала" Зінедін Зідан не збирається на роботу в "Манчестер Юнайтед".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.44
Купівля 26.44Продаж 26.7
-
EUR
Купівля 29.81Продаж 30.26
- Актуальне
- Важливе