Зідан відмовився тренувати "Манчестер Юнайтед"
Колишній головний тренер "Реала" Зінедін Зідан не збирається на роботу в "Манчестер Юнайтед"
Про це повідомляє журналіст Sport Bild Крістіан Фальк у своєму Twitter.
Боси МЮ бачили Зінедіна Зідана, як ідеального кандидата на посаду головного тренера клубу з Манчестера. Англійці не впевнені, що продовжать співпрацю з Уле-Гуннаром Сульшером через незадовільні результати команди.
Зідан повідомив босам "Манчестер Юнайтед", що зараз не готовий до роботи в АПЛ. Французький тренер хоче відпочити від роботи до літа.
Раніше повідомлялось, що 49-річний Зідан не зацікавлений у цій роботі, оскільки має намір стати головним тренером збірної Франції. На цій посаді він розраховує замінити Дідьє Дешама, який може залишити команду після чемпіонату світу-2022 у Катарі.
Останнім місцем роботи Зідана був мадридський "Реал", з якого він звільнився у травні 2021 року.
"Манчестер Юнайтед" тренує норвежець Уле-Гуннар Сульшер, під керівництвом якого клуб йде на шостому місці в чемпіонаті Англії.
- 10 листопада повідомлялося, що новим головним тренером "Манчестер Юнайтед" може стати німець Ральф Рангнік, який є керівником зі спорту та розвитку московського "Локомотива"
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