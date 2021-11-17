Зідан відмовився тренувати "Манчестер Юнайтед"

Про це повідомляє журналіст Sport Bild Крістіан Фальк у своєму Twitter.



Боси МЮ бачили Зінедіна Зідана, як ідеального кандидата на посаду головного тренера клубу з Манчестера. Англійці не впевнені, що продовжать співпрацю з Уле-Гуннаром Сульшером через незадовільні результати команди.



Зідан повідомив босам "Манчестер Юнайтед", що зараз не готовий до роботи в АПЛ. Французький тренер хоче відпочити від роботи до літа.



Раніше повідомлялось, що 49-річний Зідан не зацікавлений у цій роботі, оскільки має намір стати головним тренером збірної Франції. На цій посаді він розраховує замінити Дідьє Дешама, який може залишити команду після чемпіонату світу-2022 у Катарі.



Останнім місцем роботи Зідана був мадридський "Реал", з якого він звільнився у травні 2021 року.



"Манчестер Юнайтед" тренує норвежець Уле-Гуннар Сульшер, під керівництвом якого клуб йде на шостому місці в чемпіонаті Англії.

10 листопада повідомлялося, що новим головним тренером "Манчестер Юнайтед" може стати німець Ральф Рангнік, який є керівником зі спорту та розвитку московського "Локомотива"