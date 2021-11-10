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Головна Спорт "Манчестер Юнайтед" знайшов заміну головному тренеру в Росії, - The Sun

"Манчестер Юнайтед" знайшов заміну головному тренеру в Росії, - The Sun

10 листопада, 2021 середа
15:00
Спорт Ральф Рангнік

Новим головним тренером "Манчестер Юнайтед" може стати німець Ральф Рангнік, який є керівником зі спорту та розвитку московського "Локомотива"

Про це повідомляє The Sun

За інформацією джерела, Ральф Рангнік є головним претендентом на те, аби замінити норвежця Уле-Гуннара Сульшера на посаді головного тренера англійського клубу. 

Зазначається, що німецький фахівець зацікавлений у тому, аби очолити МЮ, проте вимагає повну свободу в ухваленні рішень у клубі. Через це менеджмент "Манчестер Юнайтед" взяв час на роздуми. 

Рангнік у липні 2021 року став керівником зі спорту та розвитку в російському "Локомотиві". 

63-річний німець тренував "Штутгарт", "Ганновер", "Шальке", "Хоффенхайм" та "Лейпциг". 

МЮ після 11-ти турів займає в чемпіонаті Англії шосте місце.  

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футбол
Манчестер Юнайтед
МЮ
Локомотив
Уле-Гуннар Сульшер
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