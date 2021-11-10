"Манчестер Юнайтед" знайшов заміну головному тренеру в Росії, - The Sun
Новим головним тренером "Манчестер Юнайтед" може стати німець Ральф Рангнік, який є керівником зі спорту та розвитку московського "Локомотива"
Про це повідомляє The Sun.
За інформацією джерела, Ральф Рангнік є головним претендентом на те, аби замінити норвежця Уле-Гуннара Сульшера на посаді головного тренера англійського клубу.
Зазначається, що німецький фахівець зацікавлений у тому, аби очолити МЮ, проте вимагає повну свободу в ухваленні рішень у клубі. Через це менеджмент "Манчестер Юнайтед" взяв час на роздуми.
Рангнік у липні 2021 року став керівником зі спорту та розвитку в російському "Локомотиві".
63-річний німець тренував "Штутгарт", "Ганновер", "Шальке", "Хоффенхайм" та "Лейпциг".
МЮ після 11-ти турів займає в чемпіонаті Англії шосте місце.
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27 жовтня стало відомо, що норвежець Уле-Гуннар Сульшер буде звільнений з посади головного тренера "Манчестер Юнайтед" у разі невдачі у трьох наступних матчах англійського клубу.
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