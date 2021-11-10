"Манчестер Юнайтед" знайшов заміну головному тренеру в Росії, - The Sun

Про це повідомляє The Sun.

За інформацією джерела, Ральф Рангнік є головним претендентом на те, аби замінити норвежця Уле-Гуннара Сульшера на посаді головного тренера англійського клубу.

Зазначається, що німецький фахівець зацікавлений у тому, аби очолити МЮ, проте вимагає повну свободу в ухваленні рішень у клубі. Через це менеджмент "Манчестер Юнайтед" взяв час на роздуми.

Рангнік у липні 2021 року став керівником зі спорту та розвитку в російському "Локомотиві".

63-річний німець тренував "Штутгарт", "Ганновер", "Шальке", "Хоффенхайм" та "Лейпциг".

МЮ після 11-ти турів займає в чемпіонаті Англії шосте місце.

27 жовтня стало відомо, що норвежець Уле-Гуннар Сульшер буде звільнений з посади головного тренера "Манчестер Юнайтед" у разі невдачі у трьох наступних матчах англійського клубу.

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