МЮ висунув головному тренеру Сульшеру ультиматум

Про це повідомляє The Telegraph.

Джерела видання стверджують, що заміна Сульшера на посаді головного тренера МЮ є неминучою. Однак, якщо результати команди продовжать погіршуватися й надалі, норвежця звільнять негайно.

Визначальними стануть три наступних матча - з "Тоттенгемом" та "Манчестер Сіті" в чемпіонаті Англії та італійською "Аталантою" у Лізі чемпіонів.

Зазначається, що "Манчестер Юнайтед" уже розпочав шукати заміну норвежцю, а затримка з його звільненням пов'язана з бажанням витратити більше часу на

переговори з кандидатами на посаду нового головного тренера.

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