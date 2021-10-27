МЮ висунув головному тренеру Сульшеру ультиматум
Норвежець Уле-Гуннар Сульшер буде звільнений з посади головного тренера "Манчестер Юнайтед" у разі невдачі у трьох наступних матчах англійського клубу
Про це повідомляє The Telegraph.
Джерела видання стверджують, що заміна Сульшера на посаді головного тренера МЮ є неминучою. Однак, якщо результати команди продовжать погіршуватися й надалі, норвежця звільнять негайно.
Визначальними стануть три наступних матча - з "Тоттенгемом" та "Манчестер Сіті" в чемпіонаті Англії та італійською "Аталантою" у Лізі чемпіонів.
Зазначається, що "Манчестер Юнайтед" уже розпочав шукати заміну норвежцю, а затримка з його звільненням пов'язана з бажанням витратити більше часу на
переговори з кандидатами на посаду нового головного тренера.
- Нагадаємо, 24 жовтня у 9-му турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" поступився на своєму полі "Ліверпулю" з рахунком 0:5.
- 26 жовтня повідомлялося, що новим головним тренером "Манчестер Юнайтед" може стати італієць Антоніо Конте.
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