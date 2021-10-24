"Ліверпуль" забив МЮ 5 "сухих" голів у чемпіонаті Англії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На "Олд Траффорд" "Ліверпуль" ще в першому таймі зробив рахунок розгромним - забили Набі Кейта, Діогу Жота та двічі Мохамед Салах. Єгиптянин одразу по перерві оформив хет-трик.

Ще гіршим становище МЮ стало на 60-й хвилині, коли було вилучено Поля Погба.

"Ліверпуль" переміг "Манчестер Юнайтед" 5:0, набрав 21 очко та вийшов на друге місце. Лідирує з 22 балами "Челсі". МЮ з 14 пунктами - сьомий.

Чемпіонат Англії

9-й тур

24 жовтня

"Манчестер Юнайтед" - "Ліверпуль" 0:5

Голи: Кейта, 5, Діогу, 13, Салах, 38, 45+5, 50

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb