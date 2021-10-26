МЮ знайшов заміну тренеру після принизливої поразки від "Ліверпуля"
Новим головним тренером англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" може стати італієць Антоніо Конте
Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра у twitter.
За його інформацією, головним претендентом на посаду тренера "Манчестер Юнайтед", у разі звільнення Оле-Гуннара Сульшера, є Антоніо Конте.
Італійський фахівець згоден очолити команду, проте, наполягає, аби з ним уклали контракт на три роки. Очікується, що МЮ ухвалить рішення щодо майбутнього Сульшера вже найближчим часом.
Норвезький тренер опинився на межі відставки після домашньої поразки "Манчестер Юнайтед" від "Ліверпуля" з рахунком 0:5 у чемпіонаті Англії 24 жовтня. Сульшер очолює МЮ з 2018 року.
Останнім місцем роботи Антоніо Конте був "Інтер", який він у 2021 році привів до перемоги в чемпіонаті Італії після перерви у 11 сезонів. Також Конте тренував збірну Італії, італійські "Ареццо", "Барі", "Сієну", "Аталанту", "Ювентус" та англійський "Челсі".
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Нагадаємо, 24 жовтня у 9-му турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" поступився на своєму полі "Ліверпулю" з рахунком 0:5.
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