МЮ знайшов заміну тренеру після принизливої поразки від "Ліверпуля"

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра у twitter.

За його інформацією, головним претендентом на посаду тренера "Манчестер Юнайтед", у разі звільнення Оле-Гуннара Сульшера, є Антоніо Конте.

Італійський фахівець згоден очолити команду, проте, наполягає, аби з ним уклали контракт на три роки. Очікується, що МЮ ухвалить рішення щодо майбутнього Сульшера вже найближчим часом.

Норвезький тренер опинився на межі відставки після домашньої поразки "Манчестер Юнайтед" від "Ліверпуля" з рахунком 0:5 у чемпіонаті Англії 24 жовтня. Сульшер очолює МЮ з 2018 року.

Останнім місцем роботи Антоніо Конте був "Інтер", який він у 2021 році привів до перемоги в чемпіонаті Італії після перерви у 11 сезонів. Також Конте тренував збірну Італії, італійські "Ареццо", "Барі", "Сієну", "Аталанту", "Ювентус" та англійський "Челсі".



Antonio #Conte has given his willingness to join #ManchesterUnited as new coach. If Ole Gunnar #Solsjkaer will be sacked (#MUFC’s board will decide in the next hours), the italian coach will be the first choice as replacement. Conte asks 3-years contract. #transfers #MUFC #mutd — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 25, 2021

Нагадаємо, 24 жовтня у 9-му турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" поступився на своєму полі "Ліверпулю" з рахунком 0:5.

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