“Лнднрівці” коригують вогонь окупантів по Луганщині, - Гайдай
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти цілеспрямовано б’ють по об’єктах промислової інфраструктури, оскільки коригувальниками вогню є “лнднрівці”, які знають місцевість Луганщини
Про це він розповів в ефірі Еспресою.TV
“Зараз в нас відбувається загострення ситуації. Ворог намагається знищити всю інфраструктурну мережу в області на території підконтрольній Україні. Обстрілюються аварійно-ремонтні бригади, комунальні підприємства і т.д. Я говорю про це так впевнено, оскільки, серед ворога є багато “лднрівців”, які чудово знають місцевість. Вони коригують росіян, куди саме потрібно гатити.” - розповів Гайдай
Гайдай також наголосив, що окупанти прекрасно знають, що б’ють не по об’єктах військової інфраструктури області. За словами Гайдая, удари цілеспрямовано наносяться по об’єктах промислової інфраструктури.
“Сьогодні окупанти, на жаль, перебили велику газову мережу. Там дві труби згоріли вщент і відновленню не підлягають. Єдине, я вдячний нашим ремонтникам, які знайшли можливість частково полагодити та відновити в місті Сєвєродонецьку газопостачання.” - додав Гайдай
- Нагадаємо, 2 квітня російські окупанти під Сєвєродонецьком перебили газогін діаметром 500 мм та залишили майже всю Луганську область без газопостачання
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