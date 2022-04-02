Під Сєвєродонецьком окупанти перебили газогін, майже вся Луганщина залишилася без газу, - голова ОВА Гайдай

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.

За його словами, російським снарядом пошкоджено газогін діаметром 500 мм.

"Місце аварії знаходиться в зоні активних бойових дій. Наразі у ремонтників немає можливості туди дістатися. Деякий час після влучання палав газ, але нам вдалося своєчасно перекрити всі засувки. Загрози населенню та навколишньому середовищу немає. Втім, без газу залишилися Сєвєродонецьк та прилеглі населені пункти - приблизно 60 тис. абонентів", - написав Гайдай.

Він додав, що загалом без газопостачання залишилося 36 населених пунктів - 131 944 абонентів.



30 березня Сергій Гайдай заявив, що на підконтрольній українському уряду частині Луганщини внаслідок бойових дій зруйновані майже всі комунікації, а їхній ремонт неможливий через сильні пошкодження.

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