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Головна війна з Росією На підконтрольній Україні Луганщині внаслідок бойових дій відсутні майже всі комунікації, - Гайдай

На підконтрольній Україні Луганщині внаслідок бойових дій відсутні майже всі комунікації, - Гайдай

30 березня, 2022 середа
11:04
війна з Росією відсутній газ

На підконтрольній українському уряду частині Луганщини внаслідок бойових дій зруйновані майже всі комунікації, ремонт неможливий через сильні пошкодження

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Руйнація без можливості відновлення. На вільній Луганщині відсутні майже всі комунікації", - зазначив він.

У Сєвєродонецьку немає світла, води та тепла, частково відсутній газ. Загалом унаслідок бойових дій без газопостачання залишаються 32 населені пункти (близько 73 500 абонентів), із них 28 повністю та п'ять - частково. Люди готують їжу на вогнищі.

Знеструмлено 36 населених пунктів, з них 23 повністю, 13 - частково, 123 645 споживачів перебуває без електроенергії. Багато знеструмлень у Лисичанську, Рубіжному, Сєвєродонецьку, Кремінній і Попасній. 

"В Рубіжне на Південний сьогодні привезли генератор - можна приходити заряджати телефони", - зауважив Сергій Гайдай.

Тепла немає в Сєвєродонецьку й частково в Лисичанську. Пошкоджена котельня Сєвєродонецьктеплокомуненерго. Призупинили роботу Сєвєродонецька ТЕЦ і Лисичанськтепломережа.

Без водопостачання залишаються Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, частково - Гірська громада та Лисичанськ.

Мобільний зв‘язок працює з перебоями.

"Ремонтні бригади намагаються робити все можливе, проте пошкодження настільки сильні, що ремонт неможливий  До того ж відновленню заважають постійні обстріли та відсутність техніки", - наголосив очільник Луганської ОВА.
 

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Сергій Гайдай
водопостачання
газопостачання
бойові дії
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