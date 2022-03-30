На підконтрольній Україні Луганщині внаслідок бойових дій відсутні майже всі комунікації, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Руйнація без можливості відновлення. На вільній Луганщині відсутні майже всі комунікації", - зазначив він.



У Сєвєродонецьку немає світла, води та тепла, частково відсутній газ. Загалом унаслідок бойових дій без газопостачання залишаються 32 населені пункти (близько 73 500 абонентів), із них 28 повністю та п'ять - частково. Люди готують їжу на вогнищі.



Знеструмлено 36 населених пунктів, з них 23 повністю, 13 - частково, 123 645 споживачів перебуває без електроенергії. Багато знеструмлень у Лисичанську, Рубіжному, Сєвєродонецьку, Кремінній і Попасній.



"В Рубіжне на Південний сьогодні привезли генератор - можна приходити заряджати телефони", - зауважив Сергій Гайдай.



Тепла немає в Сєвєродонецьку й частково в Лисичанську. Пошкоджена котельня Сєвєродонецьктеплокомуненерго. Призупинили роботу Сєвєродонецька ТЕЦ і Лисичанськтепломережа.



Без водопостачання залишаються Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, частково - Гірська громада та Лисичанськ.



Мобільний зв‘язок працює з перебоями.



"Ремонтні бригади намагаються робити все можливе, проте пошкодження настільки сильні, що ремонт неможливий До того ж відновленню заважають постійні обстріли та відсутність техніки", - наголосив очільник Луганської ОВА.



Нагадаємо, раніше в Лисичанську російські обстріли пошкодили газопровід.

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