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Головна війна з Росією На Луганщині окупанти снарядом пошкодили газопровід високого тиску, - Гайдай

На Луганщині окупанти снарядом пошкодили газопровід високого тиску, - Гайдай

30 березня, 2022 середа
07:28
війна з Росією газ

У Лисичанську на Луганщині російські обстріли пошкодили газопровід, фахівці намагатимуться відновити газопостачання 30 березня

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У другій половині дня 29 березня ворожий снаряд влучив у магістральний газопровід високого тиску діаметром 400 мм в районі Пролетарська", - зазначив він.

Без газу залишилися 35 тис. абонентів Лисичанська, Привілля, Новодружеська, Білогорівки, Золотарівки, Шипилівки. Газовики Лисичанського МРУЕГГ відновлюватимуть газопостачання вранці 30 березня.

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Новини
Луганщина
газопровід
Лисичанськ
окупанти
обстріли
Сергій Гайдай
газопостачання
снаряд
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