На Луганщині окупанти снарядом пошкодили газопровід високого тиску, - Гайдай
У Лисичанську на Луганщині російські обстріли пошкодили газопровід, фахівці намагатимуться відновити газопостачання 30 березня
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"У другій половині дня 29 березня ворожий снаряд влучив у магістральний газопровід високого тиску діаметром 400 мм в районі Пролетарська", - зазначив він.
Без газу залишилися 35 тис. абонентів Лисичанська, Привілля, Новодружеська, Білогорівки, Золотарівки, Шипилівки. Газовики Лисичанського МРУЕГГ відновлюватимуть газопостачання вранці 30 березня.
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