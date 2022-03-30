На Луганщині окупанти снарядом пошкодили газопровід високого тиску, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"У другій половині дня 29 березня ворожий снаряд влучив у магістральний газопровід високого тиску діаметром 400 мм в районі Пролетарська", - зазначив він.



Без газу залишилися 35 тис. абонентів Лисичанська, Привілля, Новодружеська, Білогорівки, Золотарівки, Шипилівки. Газовики Лисичанського МРУЕГГ відновлюватимуть газопостачання вранці 30 березня.

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