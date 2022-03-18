Логістичні проблеми та українські контратаки стають на перешкоді розвитку російського вторгнення, - Міноборони Британії

Про це повідомляє офіційний Twitter Міноборони Великої Британії.



"Логістичні проблеми стають на перешкоді розвитку російського вторгнення. Небажання маневрувати пересічною місцевістю, відсутність контролю у повітрі та обмежені можливості користування мостами заважають Росії ефективно постачати передові підрозділи навіть основними предметами першої необхідності – їжею та пальним. Безперервні українські контратаки змушують Росію відволікати велику кількість військ на захист власних шляхів постачання. Це серйозно обмежує наступальний потенціал Росії", - йдеться в повідомленні британців.

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