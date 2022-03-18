Логістичні проблеми та українські контратаки стають на перешкоді розвитку російського вторгнення, - Міноборони Британії
Міністерство Великої Британії зауважили, що російські загарбницькі війська продовжують стикатись з проблемами на українській землі
Про це повідомляє офіційний Twitter Міноборони Великої Британії.
"Логістичні проблеми стають на перешкоді розвитку російського вторгнення. Небажання маневрувати пересічною місцевістю, відсутність контролю у повітрі та обмежені можливості користування мостами заважають Росії ефективно постачати передові підрозділи навіть основними предметами першої необхідності – їжею та пальним. Безперервні українські контратаки змушують Росію відволікати велику кількість військ на захист власних шляхів постачання. Це серйозно обмежує наступальний потенціал Росії", - йдеться в повідомленні британців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.05
-
EUR
Купівля 32.44Продаж 33.35
- Актуальне
- Важливе