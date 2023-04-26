Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.

Генеральний штаб наразі змінив свою інформаційну політику та менше говорить про ситуацію навколо Бахмуту.

"Ворог використовує авіацію та артилерію достатньо системно, на флангах задіює десантні підрозділи, а для просування з заходу до центру задіює підрозділи вагнерівців. Ситуація є складною, але фланг залишається контрольованим. Історія була з виходом на трасу поблизу Хромово - там були контратаки, ця ділянка стала більш безпечною, ворога там було відсунуто", - сказав Згурець.

За його словами, ця траса використовується обмежено, але уже активніше, ніж це було кілька днів тому. Тим часом ситуація із просуванням логістичних шляхів через селище Іванівське залишається в силі - це є важливою складовою для подальшого утримання Бахмуту.