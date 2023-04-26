Логістичні шляхи ЗСУ поблизу Бахмута працюють, попри просування РФ до центру міста, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що Сили оборони України продовжують утримувати свої логістичні шляхи, попри просування ворога до центру Бахмута
Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.
Генеральний штаб наразі змінив свою інформаційну політику та менше говорить про ситуацію навколо Бахмуту.
"Ворог використовує авіацію та артилерію достатньо системно, на флангах задіює десантні підрозділи, а для просування з заходу до центру задіює підрозділи вагнерівців. Ситуація є складною, але фланг залишається контрольованим. Історія була з виходом на трасу поблизу Хромово - там були контратаки, ця ділянка стала більш безпечною, ворога там було відсунуто", - сказав Згурець.
За його словами, ця траса використовується обмежено, але уже активніше, ніж це було кілька днів тому. Тим часом ситуація із просуванням логістичних шляхів через селище Іванівське залишається в силі - це є важливою складовою для подальшого утримання Бахмуту.
- Військове керівництво ворога хоче завершити захоплення Бахмута до початку контрнаступу Збройних Сил України. Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).
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