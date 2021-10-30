Локдаун у Києві зачепить лише нещеплених, - Кличко
Локдаун, який українська столиця запроваджує з 1 листопада, діятиме насамперед для не вакцинованих людей
Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Еспресо.TV.
"Із 1 листопада столиця входить в "червону зону". У Києві сьогодні дуже невтішна статистика. Щодня протягом останнього тижня помирали по 40-50 людей. Завтра вийде статистика, що за минулу добу в Києві померли 54 людини. Ситуація вкрай складна. І ми робимо все можливе, щоб зі столичного бюджету допомагати лікарям, мотивуючи їх. Закуповуємо кисень. У нас станом на сьогодні проблем із забезпеченням лікарень поки немає. Ситуація достатньо напружена, але, тим не менш, контрольована", - наводить слова мера його пресслужба.
За його словами, столична влада "розраховує на чітку взаємодію з поліцією".
Читайте також: В Україні третю добу поспіль - по 26 тис. нових заражених коронавірусом
"Щоб контролювати дотримання ключових правил: і щодо проїзду в транспорті, і щодо відвідування різних закладів. Я хочу ще раз наголосити, що сьогодні локдаун в Києві буде діяти, по суті, для тих людей, які не вакциновані", - наголосив мер Києва.
Разом з тим, він зазначив, що столиця сьогодні є лідером з вакцинації серед інших українських міст та областей.
Загалом від початку кампанії з вакцинації у столиці здійснено майже 2 млн 200 тисяч щеплень. Зокрема, першою дозою вакцини здійснено понад 1 млн 100 тисяч щеплень. Двома дозами - понад 1 млн 50 тисяч щеплень.
Довідка
Від 1 листопада виключно із негативним ПЛР-тестом і COVID-сертифікатом можна буде відвідувати:
- заклади харчування;
- заклади соцзахисту;
- спортзали;
- фітнес-центри;
- ЦНАП;
- управління праці та соцзахисти;
- масові заходи;
- відвідувати ТРЦ.
Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які мають або COVID-сертифікат, або негативний ПЛР-тест.
Користуватись транспортом можна буде тільки з COVID-сертифікатом або негативним тестом.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.21
Купівля 26.21Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.38Продаж 30.78
- Актуальне
- Важливе