Локдаун у Києві зачепить лише нещеплених, - Кличко

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Еспресо.TV.

"Із 1 листопада столиця входить в "червону зону". У Києві сьогодні дуже невтішна статистика. Щодня протягом останнього тижня помирали по 40-50 людей. Завтра вийде статистика, що за минулу добу в Києві померли 54 людини. Ситуація вкрай складна. І ми робимо все можливе, щоб зі столичного бюджету допомагати лікарям, мотивуючи їх. Закуповуємо кисень. У нас станом на сьогодні проблем із забезпеченням лікарень поки немає. Ситуація достатньо напружена, але, тим не менш, контрольована", - наводить слова мера його пресслужба.



За його словами, столична влада "розраховує на чітку взаємодію з поліцією".



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"Щоб контролювати дотримання ключових правил: і щодо проїзду в транспорті, і щодо відвідування різних закладів. Я хочу ще раз наголосити, що сьогодні локдаун в Києві буде діяти, по суті, для тих людей, які не вакциновані", - наголосив мер Києва.

Разом з тим, він зазначив, що столиця сьогодні є лідером з вакцинації серед інших українських міст та областей.



Загалом від початку кампанії з вакцинації у столиці здійснено майже 2 млн 200 тисяч щеплень. Зокрема, першою дозою вакцини здійснено понад 1 млн 100 тисяч щеплень. Двома дозами - понад 1 млн 50 тисяч щеплень.



Довідка



Від 1 листопада виключно із негативним ПЛР-тестом і COVID-сертифікатом можна буде відвідувати:

заклади харчування;

заклади соцзахисту;

спортзали;

фітнес-центри;

ЦНАП;

управління праці та соцзахисти;

масові заходи;

відвідувати ТРЦ.

Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які мають або COVID-сертифікат, або негативний ПЛР-тест.



Користуватись транспортом можна буде тільки з COVID-сертифікатом або негативним тестом.





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