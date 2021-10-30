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Локдаун у Києві зачепить лише нещеплених, - Кличко

30 жовтня, 2021 субота
09:11
Коронавірус Віталій Кличко

Локдаун, який українська столиця запроваджує з 1 листопада, діятиме насамперед для не вакцинованих людей

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Еспресо.TV.

"Із 1 листопада столиця входить в "червону зону". У Києві сьогодні дуже невтішна статистика. Щодня протягом останнього тижня помирали по 40-50 людей. Завтра вийде статистика, що за минулу добу в Києві померли 54 людини. Ситуація вкрай складна. І ми робимо все можливе, щоб зі столичного бюджету допомагати лікарям, мотивуючи їх. Закуповуємо кисень. У нас станом на сьогодні проблем із забезпеченням лікарень поки немає. Ситуація достатньо напружена, але, тим не менш, контрольована", - наводить слова мера його пресслужба.

За його словами, столична влада "розраховує на чітку взаємодію з поліцією".

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"Щоб контролювати дотримання ключових правил: і щодо проїзду в транспорті, і щодо відвідування різних закладів. Я хочу ще раз наголосити, що сьогодні локдаун в Києві буде діяти, по суті, для тих людей, які не вакциновані", - наголосив мер Києва.

Разом з тим, він зазначив, що столиця сьогодні є лідером з вакцинації серед інших українських міст та областей.

Загалом від початку кампанії з вакцинації у столиці здійснено майже 2 млн 200 тисяч щеплень. Зокрема, першою дозою вакцини здійснено понад 1 млн 100 тисяч щеплень. Двома дозами - понад 1 млн 50 тисяч щеплень.

Довідка

Від 1 листопада виключно із негативним ПЛР-тестом і COVID-сертифікатом можна буде відвідувати:

  • заклади харчування;
  • заклади соцзахисту;
  • спортзали;
  • фітнес-центри;
  • ЦНАП;
  • управління праці та соцзахисти;
  • масові заходи;
  • відвідувати ТРЦ.

Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які мають або COVID-сертифікат, або негативний ПЛР-тест.

Користуватись транспортом можна буде тільки з COVID-сертифікатом або негативним тестом. 


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