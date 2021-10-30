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В Україні третю добу поспіль - по 26 тис. нових заражених коронавірусом

30 жовтня, 2021 субота
08:53
Коронавірус

Протягом п'ятниці, 29 жовтня 2021 року, на підконтрольній Україні території виявлено  26 198 нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Такими є дані Мінохорониздоров'я станом на ранок суботи, 30 жовтня

З них дітей - 1 643, медпрацівників - 379, передає Еспресо.TV.

Добовий показник в 26 тис. нових заражених, слід наголосити, зберігається вже третю добу поспіль. Якщо сьогодні (30 жовтня) повідомляється про 26 198 заражених, то учора (29 жовтня) офіційно йшлося про 26 071, а позавчора (28 жовтня) - про 26 870.

Крім того, протягом останньої доби:

летальних випадків - 541;

госпіталізовано - 5 305 осіб;

одужало - 9 449 осіб.

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Абсолютним лідером поширення захворюваності наразі є місто Дніпро та Дніпропетровська область, де разом нараховується 2 280 нових заражень.

До першої п'ятірки за кількістю випадків, як заявляють у МОЗ, також входять:

Одеса та Одещина - 1 973,

Суми та Сумщина - 1 612,

Харків та Харківщина - 1455.

Також понад 1 тис. заражених мають місто Київ, Запоріжжя, Львіщина, Житомирщина, Хмельниччина, Донеччина, Полтавщина та Херсонщина.

  • Нагадаємо, прем'єр Денис Щмигаль вважає, що цього тижня або наступного Україна "виде на плато" COVID-захворюваності.



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