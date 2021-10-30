В Україні третю добу поспіль - по 26 тис. нових заражених коронавірусом
Протягом п'ятниці, 29 жовтня 2021 року, на підконтрольній Україні території виявлено 26 198 нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Такими є дані Мінохорониздоров'я станом на ранок суботи, 30 жовтня
З них дітей - 1 643, медпрацівників - 379, передає Еспресо.TV.
Добовий показник в 26 тис. нових заражених, слід наголосити, зберігається вже третю добу поспіль. Якщо сьогодні (30 жовтня) повідомляється про 26 198 заражених, то учора (29 жовтня) офіційно йшлося про 26 071, а позавчора (28 жовтня) - про 26 870.
Крім того, протягом останньої доби:
летальних випадків - 541;
госпіталізовано - 5 305 осіб;
одужало - 9 449 осіб.
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Абсолютним лідером поширення захворюваності наразі є місто Дніпро та Дніпропетровська область, де разом нараховується 2 280 нових заражень.
До першої п'ятірки за кількістю випадків, як заявляють у МОЗ, також входять:
Одеса та Одещина - 1 973,
Суми та Сумщина - 1 612,
Харків та Харківщина - 1455.
Також понад 1 тис. заражених мають місто Київ, Запоріжжя, Львіщина, Житомирщина, Хмельниччина, Донеччина, Полтавщина та Херсонщина.
- Нагадаємо, прем'єр Денис Щмигаль вважає, що цього тижня або наступного Україна "виде на плато" COVID-захворюваності.
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