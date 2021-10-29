Шмигаль: Україна найближчим часом вийде на плато COVID-захворюваності
Україна виходить на плато захворюваності на коронавірус: плато очікується вже найближчими днями
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Конгресі регіональних і місцевих властей.
"Цей тиждень - піковий тиждень, коли, ми, на жаль, досягли антирекорду за кількістю хворих. Але в той же час цей тиждень є рекордним по вакцинації людей... За прогнозами, цей тиждень, можливо наступний, - це такий пік, де ми очікуємо вихід на плато, але в будь-якому випадку вакцинація - це єдиний шлях, щоб уникнути пандемії", - наголосив він.
- Нагадаємо, упродовж доби 28 жовтня було зареєстровано 26 870 нових випадків COVID-19 (у тому числі 1824 дитини та 491 медпрацівник), 9784 пацієнтів одужали, 648 людей померли.
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