Шмигаль: Україна найближчим часом вийде на плато COVID-захворюваності

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Конгресі регіональних і місцевих властей.

"Цей тиждень - піковий тиждень, коли, ми, на жаль, досягли антирекорду за кількістю хворих. Але в той же час цей тиждень є рекордним по вакцинації людей... За прогнозами, цей тиждень, можливо наступний, - це такий пік, де ми очікуємо вихід на плато, але в будь-якому випадку вакцинація - це єдиний шлях, щоб уникнути пандемії", - наголосив він.



Нагадаємо, упродовж доби 28 жовтня було зареєстровано 26 870 нових випадків COVID-19 (у тому числі 1824 дитини та 491 медпрацівник), 9784 пацієнтів одужали, 648 людей померли.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb