Про це Ломаченко заявив у коментарі FightHype.

За його словами, Головкіну після поразки від Альвареса у бою за звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг), варто зважити на свій 40-річний вік та завершити кар'єру.

"Це був дуже цікавий, історичний бій. Але я думаю, що Головкін мав проблеми зі здоров'ям. Я вважаю так, бо протягом усього поєдинку він працював лише лівою рукою. Я думаю, що вже зараз він легенда і може закінчити кар'єру", - сказав Ломаченко.

Геннадій Головкін залишається чемпіоном світу в середній вазі (до 72,6 кг) за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Головкін та Альварес раніше двічі зустрічалися в середній вазі. У 2017 році було зафіксовано нічию, у 2018-му - за очками роздільним рішенням суддів переміг мексиканець.

Василь Ломаченко є ексчемпіоном світу в напівлегкій (до 57,2 кг), другій напівлегкій (до 59 кг) та легкій вазі (до 61,2 кг).

У неділю 18 вересня Сауль Альварес переміг Геннадія Головкіна та відстояв звання абсолютного чемпіона світу.

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