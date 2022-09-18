Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Лас-Вегасі (США) Канело переміг Головкіна одностайним рішенням суддів - 115:113, 115:113, 116:112. Мексиканець захистив звання чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) за версіями WBC (Всесвітньої боксерської ради), IBF (Міжнародної боксерської федерації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Головкін та Альварес раніше двічі зустрічалися в середній вазі (до 72,6 кг). У 2017 році було зафіксовано нічию, у 2018-му - за очками роздільним рішенням переміг мексиканець. Казахстанець не погодився із результатом обох поєдинків.

Сауль Альварес є найбагатшим боксером світу за версією Forbes. За рік мексиканець заробив $90 млн.

3 вересня український боксер Олександр Усик заявив, що готовий провести бій проти Сауля Альвареса.

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