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Альварес переміг Головкіна у бою за титул абсолютного чемпіона світу

18 вересня, 2022 неділя
08:22
Спорт Сауль Альварес та Геннадій Головкін (ліворуч)

У неділю 18 вересня мексиканський боксер Сауль Альварес переміг казахстанця Геннадія Головкіна та відстояв звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У Лас-Вегасі (США) Канело переміг Головкіна одностайним рішенням суддів - 115:113, 115:113, 116:112. Мексиканець захистив звання чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) за версіями WBC (Всесвітньої боксерської ради), IBF (Міжнародної боксерської федерації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації). 

Головкін та Альварес раніше двічі зустрічалися в середній вазі (до 72,6 кг). У 2017 році було зафіксовано нічию, у 2018-му - за очками роздільним рішенням переміг мексиканець. Казахстанець не погодився із результатом обох поєдинків. 

Сауль Альварес є найбагатшим боксером світу за версією Forbes. За рік мексиканець заробив $90 млн.

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