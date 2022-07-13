Про це повідомляє BoxingNews24.

"Ми маємо побачити, що буде далі. Ми зважуємо наші можливості. Можливо реванш буде, а можливо й ні. Ми маємо побачити, що має найбільший сенс для мене. У жовтні ми битимемося, але не знаємо, хто наступний", - сказав Хейні.

Він натякнув, що погодиться вдруге битися в Австралії з Камбососом лише за великі гроші.

"Вони можуть приїхати до США і отримати бій. Якщо ж ми поїдемо до Австралії, то для нас має бути сенс повернутися. Тож, якщо ви хочете, щоб ми повернулися, то повинні зробити правильні висновки", - сказав Хейні.

Девін Хейні 5 червня переміг Джорджа Камбососа за очками та відібрав у нього титули WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та франчайзинговий пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Після бою американець заявив, що хоче зустрітися з колишнім чемпіоном світу Василем Ломаченком. Саме українець мав битися з Камбососом, однак він відмовився їхати з України під час війни та залишився у рідному Білгороді-Дністровському, де вступив до лав Тероборони.

18 червня Камбосос активував опцію реваншу після поразки від Хейні.

9 липня промоутер Едді Хірн заявив, що Василь Ломаченко зустрінеться з переможцем бою між американцем Девіном Хейні та австралійцем Джорджем Камбососом.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb