Відео оприлюднила промоутерська компанія Top Rank у twitter.

21 травня у Лас-Вегасі (США) Ломаченко зазнав суперечливої поразки від Хейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг). У першому коментарі після поєдинку на рингу він відмовився казати, кого вважає справжнім переможцем.

"Я не хочу говорити про це. Усі бачили, що сталося сьогодні. Я думаю, що я можу залишатися у боксі. Я в гарній формі. Ще побачимося. Усе було згідно з правилами. Хейні – гарний боєць, але не рівня P4Р (рейтингу найкращих боксерів світу поза ваговими категоріями, - ред.), – сказав Ломаченко.

Він додав, що після поразки має намір повернутися до України та допомагати "своїй православній церкві".

"Зараз я хочу повернутися додому, допомагати Україні та своїй православній церкві", – розповів Ломаченко, який після поєдинку розгорнув на ринзі прапор України.

Василь Ломаченко, попри повномасштабне вторгнення РФ, продовжує підтримувати УПЦ МП. Відповідні дописи регулярно з'являються у соцмережах боксера та викликають гостру критику з боку українських вболівальників. Через це Ломаченко заблокував доступ до свого акаунту в Instagram для користувачів з України.

Ломаченко програв Хейні одноголосним рішенням суддів - 112:116, 113:115, 113:115.