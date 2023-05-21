Ломаченко після поразки від Хейні заявив, що повертається до України, аби допомагати "своїй православній церкві"
Василь Ломаченко після поразки від абсолютного чемпіона світу Девіна Хейні зі США пообіцяв допомагати Україні та "своїй православній церкві"
Відео оприлюднила промоутерська компанія Top Rank у twitter.
21 травня у Лас-Вегасі (США) Ломаченко зазнав суперечливої поразки від Хейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг). У першому коментарі після поєдинку на рингу він відмовився казати, кого вважає справжнім переможцем.
"Я не хочу говорити про це. Усі бачили, що сталося сьогодні. Я думаю, що я можу залишатися у боксі. Я в гарній формі. Ще побачимося. Усе було згідно з правилами. Хейні – гарний боєць, але не рівня P4Р (рейтингу найкращих боксерів світу поза ваговими категоріями, - ред.), – сказав Ломаченко.
Він додав, що після поразки має намір повернутися до України та допомагати "своїй православній церкві".
"Зараз я хочу повернутися додому, допомагати Україні та своїй православній церкві", – розповів Ломаченко, який після поєдинку розгорнув на ринзі прапор України.
Василь Ломаченко, попри повномасштабне вторгнення РФ, продовжує підтримувати УПЦ МП. Відповідні дописи регулярно з'являються у соцмережах боксера та викликають гостру критику з боку українських вболівальників. Через це Ломаченко заблокував доступ до свого акаунту в Instagram для користувачів з України.
Ломаченко програв Хейні одноголосним рішенням суддів - 112:116, 113:115, 113:115.
- 21 травня Василь Ломаченко поступився Девіну Хейні у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
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