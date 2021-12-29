Ломаченко попросив фанатів обрати йому наступного суперника в Instagram
Український боксер Василь Ломаченко шукає собі наступного суперника в Instagram
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В Instagram-акаунтах Василя Ломаченка та DAZN з'явились дописи, де фанатів просять порадити українському боксеру, з ким провести наступний бій.
"З ким би ти хотів бачити цього чоловіка в бою у 2022 році?", - так звучить запитання для читачів.
Більшість підписників хочуть побачити бій між Василем Ломаченком та Річардом Коммі за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
Джордж Камбосос 28 листопада здолав Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.
Василь Ломаченко 12 грудня переміг ганця Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).
- Нагадаємо, 28 грудня Джордж Камбосос запропонував фанам обрати йому наступного суперника.
- 29 грудня австралійський боксер Джордж Камбосос дав згоду провести поєдинок проти Ломаченка.
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