Ломаченко попросив фанатів обрати йому наступного суперника в Instagram

Про це повідомляє Еспресо.TV.



В Instagram-акаунтах Василя Ломаченка та DAZN з'явились дописи, де фанатів просять порадити українському боксеру, з ким провести наступний бій.



"З ким би ти хотів бачити цього чоловіка в бою у 2022 році?", - так звучить запитання для читачів.



Більшість підписників хочуть побачити бій між Василем Ломаченком та Річардом Коммі за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Джордж Камбосос 28 листопада здолав Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.

Василь Ломаченко 12 грудня переміг ганця Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).