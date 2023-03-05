Відео, на якому Ломаченко позує спільно з Махачевим оприлюднив UFC у twitter.

Іслам Махачев є чемпіоном UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) в легкій вазі (до 70 кг). Він відомий приятельськими стосунками з лідером Чечні Рамзаном Кадировим, з яким регулярно зустрічається.

Зокрема Рамзан Кадиров кинувся захищати Іслама Махачева після його останнього поєдинку, в якому він здобув суперечливу перемогу над австралійцем Александером Волкановскі. Росіянина після поєдинку звинуватили у порушенні регламенту після зважування, коли він нібито застосував для відновлення заборонені крапельниці.

Василь Ломаченко наразі перебуває у США, де готується до бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) проти американця Девіна Хейні.