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Головна Спорт Ломаченко потрапив у новий скандал через фото на турнірі UFC з улюбленцем Кадирова

Ломаченко потрапив у новий скандал через фото на турнірі UFC з улюбленцем Кадирова

5 березня, 2023 неділя
10:03
Спорт Рамзан Кадиров та Іслам Махачев (праворуч)

Боксер з України Василь Ломаченко відвідав турнір UFC у Лас-Вегасі та сфотографувався із російським бійцем змішаних єдиноборств Ісламом Махачевим

Відео, на якому Ломаченко позує спільно з Махачевим оприлюднив UFC у twitter. 

Іслам Махачев є чемпіоном UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) в легкій вазі (до 70 кг). Він відомий приятельськими стосунками з лідером Чечні Рамзаном Кадировим, з яким регулярно зустрічається. 

Зокрема Рамзан Кадиров кинувся захищати Іслама Махачева після його останнього поєдинку, в якому він здобув суперечливу перемогу над австралійцем Александером Волкановскі. Росіянина після поєдинку звинуватили у порушенні регламенту після зважування, коли він нібито застосував для відновлення заборонені крапельниці. 

Василь Ломаченко наразі перебуває у США, де готується до бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) проти американця Девіна Хейні. 



Василь Ломаченко
Рамзан Кадиров
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