Лоукостер SkyUp запускає рейс "Київ-Прага"

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Рейси виконуватимуться тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга і щонеділі.

Для в’їзду українцям потрібно мати COVID-сертифікат про повний курс вакцинації (Vaxzevria/AstraZeneca, Spikevax/Moderna, Comirnaty/Pfizer/BioNTech, Janssen, Covishield), завершеної щонайменше за 14 днів до мандрівки, який сформований у "Дії" з QR-кодом або виданий у країні ЄС.