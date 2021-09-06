Лоукостер SkyUp запускає рейс "Київ-Прага"
Авіакомпанія SkyUp 23 вересня запустить рейси за маршрутом Київ - Прага - Київ
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Рейси виконуватимуться тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга і щонеділі.
Для в’їзду українцям потрібно мати COVID-сертифікат про повний курс вакцинації (Vaxzevria/AstraZeneca, Spikevax/Moderna, Comirnaty/Pfizer/BioNTech, Janssen, Covishield), завершеної щонайменше за 14 днів до мандрівки, який сформований у "Дії" з QR-кодом або виданий у країні ЄС.
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