Луческу назвав причину поразки "Динамо" від "Шахтаря"

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Шахтар" заслужив на цю перемогу, яка відбулася на тлі наших неймовірних помилок. "Шахтар" виглядав свіжішим, грав на інших швидкостях. Ми не могли піднятися на цей рівень швидкості, поступалися в цьому компоненті супернику. Відсутність концентрації уваги під час стандартів дозволила супернику забити м'яч та заробити пенальті", - сказав Луческу після поразки з рахунком 1:3.

Він також розкритикував дії захисника "Динамо" Іллі Забарного, якого вилучили з поля на 69-й хвилині.

"Усі ці помилки, за які нас покарав суперник, для мене неприпустимі. Незрозуміло, як Забарний міг так обробляти м'яч. Нічого небезпечного епізод не віщував, треба було зіграти просто, а він відпустив м'яч. Суперник використав свій шанс, і наш гравець був вилучений. Після другого голу "Шахтар» контролював хід матчу, а ми поспішали, метушилися, до того ж залишилися в меншості", - констатував Луческу.

У неділю 16 жовтня у Львові "Шахтар" переграв "Динамо" у 7-му турі чемпіонату України з футболу

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