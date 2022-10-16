Про це повідомляє Еспресо.TV.

На "Арені Львів" на 29-й хвилині "Шахтар" вивів вперед Олександр Зубков. Донеччани змарнували шанс збільшити перевагу наприкінці першого тайму, коли Лассіна Траоре не реалізував пенальті.

Одразу по перерві Владислав Ванат зрівняв рахунок. Однак вже на 48-й хвилині команда Ігора Йовічевіча забила вдруге зусиллями Михайла Мудрика.

На 69-й хвилині "Динамо" залишилося у меншості через вилучення Іллі Забарного. Донеччани скористалися чисельною перевагою на 74-й хвилині, коли забив Данило Сікан.

"Шахтар" переміг "Динамо", набрав 16 очок та займає в турнірній таблиці друге місце. "Гірники" на 2 пункти відстають від "Дінпра-1". Кияни з 9 балами йдуть дев'ятими.

Чемпіонат України

7-й тур

16 жовтня

"Шахтар" - "Динамо" 3:1

Голи: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сікан, 74 - Ванат, 46

Вилучення: Забарний, 69 ("Динамо")

На 45-й хвилині Траоре ("Шахтар") не реалізував пенальті.

Перед матчем між "Шахтарем" та "Динамо" Пташка з Азовсталі виконала гімн України, а звільнений з полону захисник Маріуполя Михайло Діанов першим вдарив по м'ячу.

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