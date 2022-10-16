English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт УПЛ: "Шахтар" переміг "Динамо" у матчі з вилученням та пенальті

УПЛ: "Шахтар" переміг "Динамо" у матчі з вилученням та пенальті

16 жовтня, 2022 неділя
18:52
Спорт Шахтар - Динамо, Михайло Діанов, Азовсталь

У неділю 16 жовтня у Львові "Шахтар" переграв "Динамо" у 7-му турі чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

На "Арені Львів" на 29-й хвилині "Шахтар" вивів вперед Олександр Зубков. Донеччани змарнували шанс збільшити перевагу наприкінці першого тайму, коли Лассіна Траоре не реалізував пенальті. 

Одразу по перерві Владислав Ванат зрівняв рахунок. Однак вже на 48-й хвилині команда Ігора Йовічевіча забила вдруге зусиллями Михайла Мудрика. 

На 69-й хвилині "Динамо" залишилося у меншості через вилучення Іллі Забарного. Донеччани скористалися чисельною перевагою на 74-й хвилині, коли забив Данило Сікан. 

"Шахтар" переміг "Динамо", набрав 16 очок та займає в турнірній таблиці друге місце. "Гірники" на 2 пункти відстають від "Дінпра-1". Кияни з 9 балами йдуть дев'ятими. 

Чемпіонат України

7-й тур 

16 жовтня

"Шахтар" - "Динамо" 3:1

Голи: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сікан, 74 - Ванат, 46

Вилучення: Забарний, 69 ("Динамо")

На 45-й хвилині Траоре ("Шахтар") не реалізував пенальті. 

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Динамо
Шахтар
УПЛ
чемпіонат України
Читайте також:
Микола Княжицький
15 жовтня, 2022 субота
Микола Княжицький. Держава запхала голову у пісок
іранський дрон Shahed 129
15 жовтня, 2022 субота
Країни НАТО можуть завдати превентивного удару по заводу з виробництва іранських дронів, - екскомандувач десантно-штурмових військ Якубець
Дюмін та Шойгу
15 жовтня, 2022 субота
Кадиров та Пригожин підшукали кандидатуру на заміну Шойгу, - росЗМІ
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.01
    Купівля 40.01
    Продаж 40.83
  • EUR
    Купівля 38.35
    Продаж 39.47
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
16 жовтня
19:12
Ексклюзив
Віталій Портников
Сьогоднішня Росія вважає весь український народ зрадниками "руського миру", тому прагне його знищити, - Портников
19:07
Андрій Лунін (у червоному светрі) у грі проти "Барселони"
Українець Лунін допоміг "Реалу" здолати "Барселону" в Ель-Класико
19:07
орки
Російський "мобік" скаржиться, що у них немає нічого, а в українців "є все". Перехоплення ГУР
18:48
Пташка з Азовсталі виконала гімн України перед грою "Динамо" з "Шахтарем", а Діанов першим вдарив по м'ячу
Пташка з Азовсталі виконала гімн України перед грою "Динамо" з "Шахтарем", а Діанов першим вдарив по м'ячу
18:25
Біженців зі Слов'янська прийме у себе Французька Рив'єра
Біженців зі Слов'янська прийме у себе Французька Рив'єра
18:24
Дмитро Пєсков
"Буде доведена до кінця", - Пєсков про війну з Україною
18:10
OPINION
Сергій Марченко
Мобілізація для загарбницької війни – крайній крок
18:06
Інтерв’ю
Бен Ходжес
Звільнення Херсона може відбутись у жовтні, – генерал США Ходжес
17:56
Ексклюзив
Що залишили по собі окупанти на Харківщині
Росіяни зазнають колосальних втрат на Херсонщині, - полковник СБУ Костенко
17:43
Сербія
Нам не місце в ЄС, - голова МВС Сербії
17:23
Таміла Ташева
Росіяни утримують в Криму викрадених на окупованих територіях, - представниця президента
17:20
Ексклюзив
ППО ЗСУ
Західні засоби ураження допоможуть Україні збивати щонайменше 70% російських ракет, - експерт Defense Express
17:06
Ганна Маляр
Співвідношення втрат України та Росії складає 1 до 6.5, - Міноборони
16:25
Ексклюзив
Мангушев з Гіркіним
Для України Гіркін важливий як велике джерело інформації, - військовий експерт Ступак
16:20
OPINION
Олександр Вільчинський
Війна війною, а яблука треба обірвати   
16:19
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін і його режим - ракова пухлина, яка загрожує всьому світу, - американський політтехнолог Смарт
16:10
Боксер Шелестюк виставив на продаж рукавички з автографом Майвезера
Український боксер Шелестюк виставив на продаж рукавички з автографом Майвезера, гроші підуть на ЗСУ
15:59
9-річному хлопчику з Дніпропетровщини відірвало пальці боєприпасом
9-річному хлопчику з Донеччини відірвало пальці боєприпасом
15:51
аеропорт Ланґнес
Поліція Норвегії заарештувала двох росіян за незаконну зйомку дронами
15:38
Керченський міст
Росія втратила можливість перекидати озброєння та техніку через Кримський міст, - речниця ОК "Південь" Гуменюк
15:03
білоруські та російські військові
До Білорусі перекинуть 9 тис. російських військових, - міноборони країни
15:01
У відеогрі Cyberpunk 2077 з'явиться колишня порноакторка Саша Грей
У відеогрі Cyberpunk 2077 з'явиться колишня порноакторка Саша Грей
14:57
Папа Римський Франциск
Папа Франциск закликав людство відмовитися від ядерної зброї
14:49
"Евакуація" кримських музеїв на територію РФ
"Грабіж кримських музеїв": "евакуація" кримських музеїв на територію РФ буде воєнним злочином
14:34
Північний потік газ
Газпром пригрозив перекрити газ, якщо ЄС запровадить обмеження ціни на пальне з РФ
14:29
OPINION
Сергій Фурса
Він ще й дуже обідчєвий, цей Маск
14:29
На фото Юрій Миколаєць
Загинув захищаючи Луганщину: у Краматорську поховали бойового медика, добровольця Юрія Миколайця
14:20
Ігор Гіркін Стрєлков
Українська розвідка обіцяє $100 000 за полоненого Гіркіна
14:01
Олексій Кулеба
Не викладайте в соцмережі роботу нашої ППО, - Кулеба
13:58
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Системи ППО для України зараз важливіші, ніж танки, - Бербок
13:58
Радбез РФ
Найближчими днями Путін проведе нараду радбезу РФ
13:57
Барак Обама
Обама пояснив, чому режим Путіна небезпечніший за попередників з СРСР
13:43
Ексклюзив
УПЦ (МП)
УПЦ (МП) перестала бути священною коровою для громадської думки, - виконавчий директор фонду “Демініціативи”
13:40
Ексклюзив
путін путлер
В Кремлі розуміють, що війна програна. У Путіна залишився один аргумент - ядерна зброя, - офіцер ЗСУ Лапін
13:39
В Одеському зоопарку оголосили конкурс імен для тваринок, що народилися цього року
В Одеському зоопарку оголосили конкурс імен для тваринок, що народилися цього року
13:37
Єгипет
Єгипет слідом за Китаєм також закликав своїх громадян якнайшвидше покинути Україну
13:32
Іранська ракета Fateh-110
Іран постачатиме Росії балістичні ракети Fateh-110 і Zolfagha, - The Washington Post
13:29
Іранські дрони, БПЛА
На заході України помічені ворожі дрони
13:22
Ексклюзив
Олег Пендзин
Нам потрібні не гроші від МВФ, а його присутність в країні, - економіст Пендзин
13:16
Наталка Діденко
Знову чудова погода, сухо, сонячно, вдень потеплішає: Наталка Діденко спрогнозувала погоду 17-го жовтня в Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV