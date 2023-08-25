Луческу після поразки зробив провокативну заяву і назвав "Бешикташ" збірною Африки
Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу заявив, що у вчорашньому матчі українці програли не "Бешикташу", а збірній Африки
Про це повідомляє DigiSport.ro.
Луческу провокативно поділився думками про інтернаціональний склад "Бешикташа".
"Це негативний результат, але з точки зору гри та здатності команди домінувати над суперником позитив є. Ми грали не проти "Бешикташа", а збірної Африки - гамбійців, конголежців, ганців, ангольців. Проти них важко грати 11 вихованцями клубу. Вони скористалися недосвідченістю наших гравців та забили голи. «Бешикташ» - хороша команда. Вони здійснили хороші трансфери", - сказав головний тренер "Динамо" Мірча Луческу.
Вчора у стартовому складі "Бешикташа" на матч з "Динамо" вийшло 5 африканських гравців. Мірча Луческу випустив в основі 11 українців
- У четвер, 24 серпня, "Динамо" програло турецькому "Бешикташу" у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій.
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