Луческу після поразки зробив провокативну заяву і назвав "Бешикташ" збірною Африки

Про це повідомляє DigiSport.ro.

Луческу провокативно поділився думками про інтернаціональний склад "Бешикташа".

"Це негативний результат, але з точки зору гри та здатності команди домінувати над суперником позитив є. Ми грали не проти "Бешикташа", а збірної Африки - гамбійців, конголежців, ганців, ангольців. Проти них важко грати 11 вихованцями клубу. Вони скористалися недосвідченістю наших гравців та забили голи. «Бешикташ» - хороша команда. Вони здійснили хороші трансфери", - сказав головний тренер "Динамо" Мірча Луческу.

Вчора у стартовому складі "Бешикташа" на матч з "Динамо" вийшло 5 африканських гравців. Мірча Луческу випустив в основі 11 українців