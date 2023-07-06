Про це пишуть білоруські ЗМІ.

За словами Лукашенка, вагнерівці перебувають у польових таборах, а засновник компанії Євген Пригожин – на території РФ.

"Наскільки я поінформований, бійці перебувають у своїх таборах. Щодо Пригожина, він перебуває в Пітері (Санкт-Петербурзі, - ред.). На території Білорусі його немає", - сказав білоруський диктатор.

Він наголосив, що погодився розмістити вагнерівців за однієї умови.

"Мене абсолютно не хвилює і не турбує, що у нас буде розміщено певну кількість цих бійців. Більш того, їх буде розміщено під певні умови. Головна умова: якщо нам потрібно буде задіяти цей підрозділ для оборони держави, він буде задіяний миттєво. І їхній досвід буде затребуваний", - сказав Лукашенко.

Від кого треба буде обороняти Білорусь, він не уточнив.

Що відомо про перебазування вагнерівців до Білорусі

Після заколоту Пригожина, який відбувся наприкінці червня у РФ, було досягнуто домовленості про перебазування вагнерівців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. 29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.

3 липня російські ЗМІ опублікували фото, зроблені місцевими жителями, на яких зображено ймовірний табір вагнерівців у Могилівській області Білорусі.

4 липня в українській розвідці зазначили, що Пригожин навряд чи перемістить усіх бійців до Білорусі й сам не перебуватиме там постійно. Вочевидь ідеться про перекидання частини вагнерівців.