Лукашенко: Наразі Пригожина на території Білорусі немає
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання використати бійців ПВК Вагнера для "захисту" країни. Він розповів, де вони перебувають
Про це пишуть білоруські ЗМІ.
За словами Лукашенка, вагнерівці перебувають у польових таборах, а засновник компанії Євген Пригожин – на території РФ.
"Наскільки я поінформований, бійці перебувають у своїх таборах. Щодо Пригожина, він перебуває в Пітері (Санкт-Петербурзі, - ред.). На території Білорусі його немає", - сказав білоруський диктатор.
Він наголосив, що погодився розмістити вагнерівців за однієї умови.
"Мене абсолютно не хвилює і не турбує, що у нас буде розміщено певну кількість цих бійців. Більш того, їх буде розміщено під певні умови. Головна умова: якщо нам потрібно буде задіяти цей підрозділ для оборони держави, він буде задіяний миттєво. І їхній досвід буде затребуваний", - сказав Лукашенко.
Від кого треба буде обороняти Білорусь, він не уточнив.
Що відомо про перебазування вагнерівців до Білорусі
Після заколоту Пригожина, який відбувся наприкінці червня у РФ, було досягнуто домовленості про перебазування вагнерівців до Білорусі.
27 червня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. 29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.
3 липня російські ЗМІ опублікували фото, зроблені місцевими жителями, на яких зображено ймовірний табір вагнерівців у Могилівській області Білорусі.
4 липня в українській розвідці зазначили, що Пригожин навряд чи перемістить усіх бійців до Білорусі й сам не перебуватиме там постійно. Вочевидь ідеться про перекидання частини вагнерівців.
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