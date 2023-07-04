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ГУР: Пригожин може використовувати Білорусь як логістичний хаб, навряд чи туди перебазують увесь склад ПВК Вагнера

4 липня, 2023 вiвторок
16:50
Війна з Росією речник ГУР Андрій Юсов

Пригожин навряд перемістить весь особовий склад ПВК Вагнера до Білорусі, скоріше за все країну використовуватимуть як логістичний хаб

Таку думку висловив представник ГУР Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

Він пояснив, що це може бути хаб для перекидання на інші напрямки, та, зокрема, за кордон.

"Що стосується Пригожина в Білорусі, ну, очевидно, він там буватиме. Тобто можна говорити про перенесення юридичної адреси, використання Білорусі як певного логістичного хабу для можливого перекидання на інші напрямки й, можливо, інші континенти, Африку списувати поки зарано", - сказав Юсов.

Представник української розвідки наголошує, що ще зарано говорити про повне перекидання особистого складу ПВК Вагнера до Білорусі, адже це, більшою мірою, "інформаційна активність".

"Але вести мову про те, що весь особовий склад ПВК Вагнера, сили та засоби будуть перебазовані до Білорусі поки що зарано. Більшою мірою це такі інформаційні активності, які мають показати дотримання тих домовленостей, що були озвучені за результатами оцих останніх маршів, заколотів і т. д.", - пояснює він.

Заколот Пригожина, домовленості з Лукашенком та від'їзд до Білорусі

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин. 

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.

Станом на 1 липня 2023 року переміщення підрозділів ПВК Вагнера в Білорусь не було зафіксоване, а 2 липня стало відомо, що ПВК Вагнера тимчасово зупинила роботу регіональних центрів вербування найманців у Росії через переїзд до Білорусі.

3 липня російські ЗМІ опублікували фото, зроблені місцевими жителями, на яких зображений ймовірний табір вагнерівців у Могилівській області Білорусі.

Росія
Білорусь
Вагнергейт
Євген Пригожин
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