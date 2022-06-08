Лукашенко не має фінансів для збільшення чисельності армії Білорусі, - політолог Усов
Керівник Центру політичного аналізу і прогнозів Павел Усов вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не має фінансів для збільшення чисельності білоруської армії
Білоруський політолог розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".
"На сьогодні у Лукашенка немає можливості, перш за все фінансової, для збільшення чисельності армії Білорусі. Білоруське військо у більшості своїй не є професійним: 90% військових - це строковики, які займаються фарбуванням трави, як це було в часи СРСР. Немає амуніції та змоги навчити велику кількість людей військовій справі", - зазначив Усов.
Політолог додав, що в будь-якому разі немає впевненості, що Путін не втягне Лукашенка у війну Росії проти України.
"У цій війні безумців можливо все, тому немає цілковитої певності в тому, що Білорусь не буде знову використана у військових діях росіян проти України. Проте з іншого боку, в Лукашенко не має змоги створити потужну ударну групу, яка могла б вплинути на хід війни Росії проти України. У певних тактичних операціях разом із російськими військовими білоруси можуть бути використані, але такий момент уже минув", - зауважив Павел Усов.
- 7 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь планує збільшити чисельність армії до 80 тис.
- Засновник "Білого легіону" Сергій Бульба вважає, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін не залучає білоруського диктатора Олександра Лукашенка у війну проти України, адже боїться, що білоруси будуть переходити на бік ЗСУ.
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