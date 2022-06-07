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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни штурмують Сєвєродонецьк та намагається наступати на Ізюм і Слов’янськ. Білорусь планує збільшити чисельність армії до 80 тисяч, - Генштаб ЗСУ

Росіяни штурмують Сєвєродонецьк та намагається наступати на Ізюм і Слов’янськ. Білорусь планує збільшити чисельність армії до 80 тисяч, - Генштаб ЗСУ

7 червня, 2022 вiвторок
07:38
війна з Росією окупанти

Противник зосередив основні зусилля на Донбасі: намагається наступати на Ізюм та Слов’янськ, тривають бої за Сєвєродонецьк. А Білорусь, у рамках створення південного оперативного командування, планує збільшення чисельності збройних сил до 80 тис. людей

Про це у фейсбук передає Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. У рамках створення південного оперативного командування, передбачається збільшення чисельності збройних сил Республіки Білорусь до 80 тис. осіб. Комплектування військових частин технікою та озброєнням планується здійснити за рахунок технічних засобів, що перебувають на зберіганні.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. З метою демонстрації присутності та сковування Сил оборони продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп. З території Російської Федерації здійснено мінометні обстріли підрозділів українських військ в районах населених пунктів Ходине та Велика Писарівка Сумської області.

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, прикордонних районів на північ від Харкова та стримуванні просування наших військ. Проводить дистанційне мінування місцевості у напрямку наступу наших військ на Рубіжне.

На Слов’янському напрямку противник зосереджує основні зусилля на продовженні наступу на напрямках населених пунктів Ізюм та Слов’янськ. Намагається просунутись у напрямку населених пунктів Довгеньке і Долина.

Ворог обстрілює позиції українських військ у районах населених пунктів Базалівка, Бражківка, Грушуваха. З метою уточнення положення наших підрозділів та корегування вогню артилерії здійснює повітряну розвідку з застосуванням безпілотника.

На Донецькому напрямку, окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів. Завдав ракетного удару по населеному пункту Миколаївка за 4 км на схід від Слов’янська.

Ворог продовжує штурм міста Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. Проте українські воїни завдають противнику втрат.

На Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли і відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти.

З метою посилення угруповання на напрямках Попасна, Миколаївка ворог здійснює передислокацію підрозділів.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на покращенні свого тактичного положення, утриманні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Українські гелікоптери завдали ударів по скупченнях ворожих сил на Херсонщині, а літаки - по складах боєприпасів на Миколаївщині. Противник втратив понад 20 осіб та до 10 одиниць військової техніки.

З метою відновлення втраченого положення ворог, за підтримки артилерії та армійської авіації, здійснив наступальні дії в напрямку Лозове - Біла Криниця, успіху не мав. Для уточнення позицій наших військ ворог вів повітряну розвідку безпілотником.

У Генштабі зазначають, що у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

"За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому і Луганському напрямках відбито десять атак ворога, знищено один танк, три артилерійських системи, дві бойові броньовані машини, один автомобіль та два склади з боєприпасами. Підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

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