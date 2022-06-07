Білоруський опозиціонер розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".

"Примусити Лукашенка ввести білоруські війська в Україну президента Росії спиняє дуже вагомий аргумент. Путін має надзвичайно багато агентури на всіх рівнях у Білорусі. Росіяни розуміють, якщо вони поженуть білоруських військових на українську землю, вони можуть зміцнити собою Збройні сили України. Одні білоруси будуть просто здаватися в полон, інші переходитимуть на бік України разом із бойовою технікою. Білоруське військо абсолютно не готове до війни проти України. Білоруські офіцери не хочуть брати участь у цій війні", - зазначив Бульба.

Опозиціонер додав, що Лукашенко вже не потрібний Путіну, адже білоруський диктатор уже провів передокупаційну підготовку.

"Наразі Лукашенко мусить доводити агресору Путіну свою користь. Білоруський диктатор вже зробив для президента РФ усе, що міг: знищив білоруську школу, білоруську мову й культуру. Тобто провів передокупаційну підготовку. У Росії говорять про те, що восени планується референдум щодо входження Білорусі в склад Російської Федерації. Тобто Лукашенко робиться непотрібним", - зауважив Сергій Бульба.

У середині травня 2022 р британська розвідка повідомляла, що Білорусь продовжує розгортання військ уздовж українського кордону, проте наразі не збирається брати безпосередньої участі у повномасштабній війні РФ проти України.

29 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко є співучасником повномасштабного вторгнення Росії до України.

6 червня зʼявилася інформація, що Лукашенко вважає, що українські військові "знесуть голову" будь-кому, хто спробує розділити країну.

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