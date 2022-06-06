Відео відповіді Олександра Лукашенка на запитання журналістів виклав у Телеграм народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Я впевнений, українські військові знесуть голову будь-кому. Я не кажу там нацики, не нацики. Слухайте, це питання філософське. Військові України знесуть голову будь-кому, особливо нацики, як дехто їх називає, які хочуть мати "самостійну, вільну Україну"... Вони знесуть голови всім, хто сьогодні хоче розчленувати Україну", – сказав Лукашенко.

30 травня адвокат Полозов заявив в ефірі Еспресо, що Лукашенко демонструє чудеса політичної еквілібристики й поки дотримується своїх інтересів.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Лукашенко уникає прямої участі у війні на території України під страхом можливих західних санкцій й відповіді ЗСУ

26 травня Лукашенко наказав створити оперативне командування збройних сил Білорусі на українському напрямку

Блінкен назвав Лукашенка співучасником війни в Україні.

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