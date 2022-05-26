Лукашенко наказав створити оперативне командування збройних сил Білорусі на українському напрямку

Про це повідомляють у телеграм-каналі міноборони Білорусі.

"На жаль, відкрився новий напрямок, як у нас прийнято говорити, новий фронт, і ми не можемо не приділяти цьому уваги. Ми про це вже в першому наближенні говорили. Міністр оборони тоді запропонував нам відкрити ще одне оперативне командування – на південному фланзі. Ми тоді розуміли, що щось треба робити, але час так динамічно і швидко підштовхнув нас до того, що нам негайно треба створювати цей оперативний напрямок. Разом із західним та північно-західним буде і південне крило", – сказав Лукашенко.

Самопроголошений глава Білорусі додав, що навіть не створивши оперативне командування на південному фланзі, білоруські військові "змушені швидко, на ходу відпрацьовувати захист цих рубежів".

"Ви це бачите: йде ротація збройних сил, сил спеціальних операцій (західний, північно-західний напрямок), батальйонних тактичних груп, які на моє рішення спрямовані на південь і сьогодні прикривають разом із прикордонними військами. Ми повинні проводити цю ротацію, це моя жорстка вимога, і на цьому обкатувати наших військових. Це умова воєнного часу. Але поки що без війни. Я відчуваю і інформацію отримую, що хлопці поводяться гідно. Нам треба і планування відпрацьовувати в цих умовах: якщо, не дай боже, війна, як діяти ми будемо", – додав Лукашенко.

Необхідність змін в армії Білорусі самопроголошений президент обґрунтував "зростанням рівня військових загроз Білорусі". Зокрема, заявив, що країна опинилася перед загрозою військового тиску, який на неї начебто чинитимуть "через Польщу, Литву, Латвію та війська НАТО, які там дислокуються, а також за рахунок підтримки та ескалації бойових дій в Україні".

"За задумом Америки Європа та НАТО вступили у глобальне протистояння з Росією.У цій боротьбі Білорусі доведеться зіткнутися з безпрецедентним і тривалим економічним, політичним і навіть військовим тиском, – заявив Лукашенко. – Вже кілька років тому я про це говорив: наша біда в тому, що Господь нас розташував у Центр європейського континенту. Що б тут не відбувалося, завжди на території Білорусі стикаються основні інтереси великих гравців".

26 травня неподалік білорусько-українського кордону з Волинською областю почалися військові навчання ЗС РБ

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