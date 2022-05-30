Лукашенко демонструє чудеса політичної еквілібристики й поки дотримується своїх інтересів, - адвокат Полозов

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Лукашенко надавав Путіну всі можливості для вторгнення в Україну зі своєї території. З білоруських аеродромів регулярно злітали літаки, що бомбардували українську територію, з білоруського простору запускаються до цього часу ракети, тобто фактично Білорусь напряму бере участь у цій війні. Що стосується маневрів на кордоні, ми прекрасно розуміємо, що їх мета полягає у відтягуванні боєздатних частин та резервів України для готовності до можливого вторгнення з боку Білорусі. І ті українські підрозділи, якими можна було б укріпити Схід чи Південь України, вимушені знаходитися вздовж україно-білоруського кордону. І у цьому сенсі Лукашенко якісь домовленості з Путіним виконує", - зазначив адвокат.



Микола Полозов зауважив щодо безпосередньої участі Білорусі у бойових діях: це не можна виключати. Якщо Лукашенку буде потрібна нова порція путінських грошей, то Путін примусить ввести білоруська війська у зіткнення з українською армією.



"Лукашенко все-таки демонструє чудеса політичної еквілібристики й, навіть затиснутий у кут Росією, особливо після подій минулого року, примудряється балансувати та дотримуватися свого власного інтересу", - підкреслив адвокат.

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