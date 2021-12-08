У Білорусі протести пропонують розганяти з використанням зброї

Про це повідомляє білоруське бюро "Радіо Свобода".



У поточній версії закону застосування зброї дозволяється, якщо інші способи і засоби забезпечення реалізації заходів правопорядку виявилися неефективними.



У законопроєкті правила застосування зброї внутрішніми військами пропонують доповнити наступною підставою: припинення масових заворушень і групових порушень громадського порядку або дій, спрямованих на захоплення або знищення майна всіх форм право власності.



Крім того, законопроєкт передбачає надання військовослужбовцям права на застосування зброї щодо осіб, які беруть участь у груповому або збройному нападі на військову частину чи вартове приміщення, намагаються незаконно проникнути на територію охоронюваних об’єктів. Внутрішні війська пропонується зобов'язати забезпечити безпеку не лише своїм військовослужбовцям від посягань на їхнє життя, здоров'я, честь, гідність та майно, але й цивільному персоналу внутрішніх військ та родичам службовців.



Також законопроєкт розширює підстави для застосування зброї проти жінок, людей із інвалідністю та неповнолітніх. Наразі внутрішні війська можуть стріляти в таких людей тільки якщо ті "здійснять збройний або груповий напад".

Нагадаємо, 19 листопада самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що людей, яких затримали під час протестів після президентських виборів, били у ШІЗО.