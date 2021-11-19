Лукашенко визнав побиття людей у СІЗО, затриманих під час протестів

Про це Лукашенко заявив у інтерв'ю BBC.



Журналіст BBC Стів Розенберг зазначив, що під час інтерв'ю Лукашенку показали відео з протестувальниками, які вийшли із ізолятора в Мінську з травмами.



"Я запитав лідера Білорусі про побиття мирних демонстрантів, а потім спробував передати йому відео, на якому видно людей, які виходять із сумнозвісного слідчого ізолятора в Мінську з травмами, отриманими під час тортур", - сказав Розенберг.



У відповідь Лукашенко сказав: "Добре, добре, визнаю, визнаю. У СІЗО на Окрєстіна били людей. Але були побиті і міліціонери, і ви цього не показали".



Нагадаємо, 9 серпня 2020 року у Білорусі відбулись вибори, після них почались протести проти режиму Лукашенка. Основними цілями була відставка Лукашенка та проведення повторних виборів президента країни. Почались розгони протестувальників, а пізніше самопроголошений президент підписав закон, який дозволяв силовикам стріляти по мітингувальниках. Станом на жовтень 2021 року було понад 800 політв'язнів, багатьох заарештували, деякі білоруси покинули країну через переслідування.