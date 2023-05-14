Лукашенко не прийшов на день прапору Білорусі

Про це 14 травня, у неділю, повідомило білоруське видання Zerkalo.

Зазначається, що для Лукашенка поява на цій церемонії була важливою, адже він не з'являється в публічному просторі вже п'ятий день.

На його офіційному сайті з'явилося привітання з цим святом, але сам він на церемонії не був присутній. На ній виступив прем'єр-міністр Роман Головченко і зачитав звернення від Лукашенка.