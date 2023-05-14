Лукашенко не прийшов на день прапору Білорусі
У Мінську пройшла церемонія із вшанування державних символів у день державного прапора, герба і гімну Білорусі, але самопроголошений президент Александр Лукашенко на неї не з'явився
Про це 14 травня, у неділю, повідомило білоруське видання Zerkalo.
Зазначається, що для Лукашенка поява на цій церемонії була важливою, адже він не з'являється в публічному просторі вже п'ятий день.
На його офіційному сайті з'явилося привітання з цим святом, але сам він на церемонії не був присутній. На ній виступив прем'єр-міністр Роман Головченко і зачитав звернення від Лукашенка.
- Нагадаємо, 9 травня у Москві на правій руці Лукашенка було помітно бинт, схожий на той, який одягають після крапельниць.
- Окрім того, він за станом здоров'я не пішов на 300-метрову прогулянку з Путіним та керівниками Вірменії й країн Середньої Азії, а також відмовився від спільного сніданку з ними.
- Після параду у Москві на 9 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зник з публічного простору. За ситуацією стежать білоруські медіа та політологи.
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