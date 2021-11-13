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Лукашенко останнім часом активно ображає Путіна: білорус знову робить заявку на Кремль, – Санніков

13 листопада, 2021 субота
15:55
Світ Олександр Лукашенко (ліворуч) та Володимир Путін

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко останнім часом активно ображає президента Росії Путіна, адже він знову робить заявку на Кремль

Про це повідомив діяч білорської опозиції Андрій Санніков у програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на Еспресо.TV.

"Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зайняв таку тактику, яку колись застосовував стосовно Росії. Лукашенко знову робить свою заявку на Кремль. Він робить свою заявку з підтримкою агресивного воєнного блоку кремлівських спецслужб, які до нього добре відносяться. Лукашенко показує: я – сильніше Путіна. Не даремно ж усі ці образи звучали: Путін - слабак; Путін ховається у карантині від вирішення проблем; Путін нічого не може; за Путіна щось вирішують; Путін боїться навіть потиснути людям руки, а я нічого не боюсь. Тобто Лукашенко, на мій погляд, робить заявку на Кремль, яку він вже робив у 1990-х роках", – зазначив Санніков.

Опозиціонер додав, що через підтримку "воєнної спецслужбівської прослойки" Кремля, Лукашенко і пішов на державний злочин – підписав 28 напрямків подальшої інтеграції Білорусі й Росії, що означає здачу інтересів першої.

"Після підписання 28 союзних програм, Лукашенко уже став нелегітимним правителем Білорусі для всього світу. І те, що Путін іде підписувати зі злочинцем, з обвинуваченим у злочинах проти людяності, які договори – це означає, що Кремль абсолютно точно знає, з ким вони підписують і мають справу. Це означає, що якісь плани на Лукашенка є, не на Білорусь. З Білоруссю інша ситуація, оскільки поглинання Росією білоруси ніяк не сприймуть. До Російської Федерації буде інше ставлення, якщо сьогодні нейтральне, то в подальшому воно стане більш негативним. Але те, що Лукашенка завжди намагалися підтримувати найбільш агресивні реваншистські сили в Кремлі – це факт", – зауважив Андрій Санніков.

  • Нагадаємо, на підконтрольному режиму Олександра Лукашенка мінському телевізійному каналі "Столичне телебачення" (CTV.by) кілька хвилин ефіру ввечері в суботу, 23 жовтня 2021 року, присвятили порівнянню Лукашенка з Путіним.

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Росія
Білорусь
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
Кремль
Антін Борковський
злочини проти людяності
Антон Борковський
Студія Захід з Антоном Борковським
режим Лукашенка
Андрій Санніков
Студія Захід
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