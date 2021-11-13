Лукашенко останнім часом активно ображає Путіна: білорус знову робить заявку на Кремль, – Санніков

Про це повідомив діяч білорської опозиції Андрій Санніков у програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на Еспресо.TV.

"Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зайняв таку тактику, яку колись застосовував стосовно Росії. Лукашенко знову робить свою заявку на Кремль. Він робить свою заявку з підтримкою агресивного воєнного блоку кремлівських спецслужб, які до нього добре відносяться. Лукашенко показує: я – сильніше Путіна. Не даремно ж усі ці образи звучали: Путін - слабак; Путін ховається у карантині від вирішення проблем; Путін нічого не може; за Путіна щось вирішують; Путін боїться навіть потиснути людям руки, а я нічого не боюсь. Тобто Лукашенко, на мій погляд, робить заявку на Кремль, яку він вже робив у 1990-х роках", – зазначив Санніков.

Опозиціонер додав, що через підтримку "воєнної спецслужбівської прослойки" Кремля, Лукашенко і пішов на державний злочин – підписав 28 напрямків подальшої інтеграції Білорусі й Росії, що означає здачу інтересів першої.

"Після підписання 28 союзних програм, Лукашенко уже став нелегітимним правителем Білорусі для всього світу. І те, що Путін іде підписувати зі злочинцем, з обвинуваченим у злочинах проти людяності, які договори – це означає, що Кремль абсолютно точно знає, з ким вони підписують і мають справу. Це означає, що якісь плани на Лукашенка є, не на Білорусь. З Білоруссю інша ситуація, оскільки поглинання Росією білоруси ніяк не сприймуть. До Російської Федерації буде інше ставлення, якщо сьогодні нейтральне, то в подальшому воно стане більш негативним. Але те, що Лукашенка завжди намагалися підтримувати найбільш агресивні реваншистські сили в Кремлі – це факт", – зауважив Андрій Санніков.

Нагадаємо, на підконтрольному режиму Олександра Лукашенка мінському телевізійному каналі "Столичне телебачення" (CTV.by) кілька хвилин ефіру ввечері в суботу, 23 жовтня 2021 року, присвятили порівнянню Лукашенка з Путіним.

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